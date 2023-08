Daro Lew bez litości do Gikiewicza. Wyzywa go na walkę, zero litości, "zrobię z ciebie zwykłą maść do moich stópek"

Narastają napięcia między Daro Lwem a Rafałem Gikiewiczem! Znany freak-fighter na swoim kanale na YouTube zamieścił nagranie, na którym wzywa do pojedynku piłkarza, który związał się właśnie z KTS Weszło. Słowa skierowane przez Kaźmierczuka są wyjątkowo mocne.

Daro Lew wyzywa Gikiewicza. Będziemy świadkami walki?

Daro Lew na nagraniu na YouTubie w mocnych słowach wyzwał Gikiewicza. Patrząc na napięcia między zawodnikiem a freak-fighterem, nie jest wykluczone, że już niebawem doczekamy się ich walki.

- Do***ał się do mnie niejaki piłkarzyk Łukasz Gikiewicz, a może nawet nie piłkarzyk, a jakiś trampkarzyk. Non stop na wywiadach wymyśla jakieś głupoty. Jego morda pasuje mi idealnie do gekona płaczącego, to jest takie małe g**no jaszczurowate z wy***anymi oczami i z językiem do kolan (...) Gekonie, jeżeli tak bardzo chcesz tej naszej waleczki, bo widzę, że non stop mnie zaczepiasz i próbujesz mi ubliżać, no to spoko. Zawsze za lwa możesz beknąć. Jesteś jednym z tych odklejeńców, piłkarzyków, trampkarzy, którzy myślą, że dużo mogą i dużo umieją, a prawda jest taka, że będziesz zmiażdżony po walce. Wrócę na treningi i rozwalę cię w klatce jak zwykłego gekona. Jesteś nikim, jesteś zerem. Zrobię z ciebie zwykłą maść do moich stópek - powiedział Daro Lew.