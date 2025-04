i Autor: YouTube/ FAME MMA screen, Archiwum prywatne Denis Labryga

Spełni swoje marzenia?

Denis Labryga o tym, kiedy trafi do UFC! Wskazał konkretną datę. I to przed pojedynkiem z Jayem Silvą

Denis Labryga zrobi kolejny krok w kierunku transferu do UFC? Już w tę sobotę, 5 kwietnia na gali FAME 25 zmierzy się z byłym zawodnikiem UFC i KSW Jayem Silvą. W wywiadzie opowiedział, ile czasu potrzebuje, by miał prawo walczyć o wejście do największej federacji MMA na świecie. Wskazał nawet konkretny termin, kiedy będzie bił się o angaż w UFC.