Marcin Najman naprawdę zrobił to przed walką na FAME 25! Mało kto znał go z tej strony

Marcin Najman powalczy o pas na FAME 25 w Częstochowie

Właśnie w rodzinnej Częstochowie Marcin Najman zdobył w sierpniu 2016 r. mistrzostwo Europy K-1 w wadze ciężkiej federacji World Kickboxing and Karate Union. Pokonał wtedy przez nokaut po 36 sekundach Jahmaia Satischa z Holandii. Teraz będzie bronił tego tytułu w walce jeden na dwóch. W swoim mieście popularny "El Testosteron" jeszcze nigdy nie przegrał. Wygrał wszystkie pięć starć - w boksie z Imrichem Borką i Aleksem Serbiciem, w MMA z Michalem Dobiasem i Ryszardem "Ryśkiem Szczeną" Dąbrowskim oraz w K-1 z Satischem. Być może to skłoniło go do podniesienia stawki najbliższej walki z bliźniakami Neffati.

- Pas zostanie wniesiony do klatki, więc robi się naprawdę poważnie - zapowiedział na ostatniej konferencji prasowej Najman. Pierwotnie miał na tej gali zmierzyć się z Wojtkiem Golą, a więc jednym ze współzałożycieli FAME, ale ten ostatecznie zawalczy z "Tuszolem". 46-latek jest z kolei pewny swojego zwycięstwa.

Kim jest ukochana żona Marcina Najmana? Julita jest znacznie młodsza od sportowca

- Nie wiem, skąd się bierze przekonanie, że te szerszenie jakieś szanse mają - oceniał ostro w rozmowie z Kanałem Sportowym. Przed galą znalazł zresztą czas na występ w zupełnie innej roli. W środę, 2 kwietnia, o godzinie 19:00 będzie miał premierę odcinek z gościnnym udziałem Najmana w popularnym serialu TV4 "Policjantki i policjanci". W mediach społecznościowych pojawił się już fragment tego odcinka, na którym widać byłego pięściarza w scenie akcji.

FAME 25 - karta walk:

Taazy vs Alberto

Wojtek Gola vs Tuszol

Denis Załęcki vs Filip Bątkowski

Denis Labryga vs Jay Silva

Sandra Staniszewska vs Magdalena Loskot

Marcin Najman vs Neffati Brothers

Alan Kwieciński vs Bartosz Szachta

Marcin Sianos vs Jarosław Kozieł i Przemysław Skulski

Filip Marcinek vs Piotr Lizakowski

Grzegorz Gancewski vs Krzysztof Ryta

Już dziś o godzinie 19.00 w TV4 Nowe porządki w serialu „Policjanci i policjantki” Cesarz wchodzi do gry 😎 pic.twitter.com/I2uuXkGIl4— Marcin Najman (@MarcinNajman) April 2, 2025

