Denis Załęcki mieszka w apartamencie za 1,5 miliona! Właśnie kupuje swoje czwarte mieszkanie

Denis Załęcki mieszka w apartamencie za 1,5 miliona

Za Denisem Załęckim już 8 walk we freak-fightowych federacjach High League, CLOUTMMA i FAME MMA. Nie od dziś wiadomo, że najpopularniejsi freak-fighterzy mogą liczyć na sowite wypłaty, a do tego grona z pewnością należy zaliczyć "Bad Boya". Mimo zaledwie jednego zwycięstwa - w debiucie z Alanem Kwiecińskim - pojedynki zawodnika z Torunia zawsze generują wielkie emocje, co przekłada się na jego zarobki. A te Załęcki inwestuje m.in. w nieruchomości, o czym opowiedział więcej w podcaście "Szalonego Reportera".

- Mam już trochę tego. Mogę ci pokazać, powiedzieć, wiesz o co chodzi. No mam trzy apartamenty po ponad milion złotych, to sobie zainwestowałem dobrze - zdradził freak-fighter, który już niedługo kupi kolejne mieszkanie, a sam żyje w luksusowych czterech kątach.

- Mieszkanie, w którym mieszkam, mam tam 107-108 metrów, dwa tarasy. No to moje mieszkanie mniej więcej milion pięćset, milion sześćset tysięcy złotych kosztuje. Żyję sobie dobrze. Teraz kupuję za półtora miesiąca kolejne mieszkanie, które już idzie znowu na moją córkę, żeby miała - przyznał Załęcki, który twierdzi, że walki nie są jego jedynym źródłem dochodu. Ze swoich biznesów miał zarobić w najgorszym miesiącu 70 tysięcy złotych.

- Naprawdę, ja mam z czego zarabiać i nie potrzebuję walczyć - skwitował zawodnik, który już 8 lutego na gali FAME 24: Underground weźmie udział w wyjątkowym turnieju "Underground Championship". W pierwszej rundzie zmierzy się z byłym zawodnikiem UFC, Piotrem "Niebieskim Samurajem" Hallmannem. Poza nimi udział w turnieju biorą też m.in. byli zawodnicy KSW, Marcin Wrzosek i Gracjan Szadziński, a także Paweł Tyburski, który ma już na koncie wygraną z Załęckim.

