Natan Marcoń kupił willę w Dubaju! Majątek gwiazdora FAME i CLOUT osiągnął monstrualne rozmiary

Natan Marcoń ma ogromny majątek! Kupił willę w Dubaju

Wielu internautów widząc kolejne występy Natana Marconia na konferencjach oraz galach freak fightowych szybko zrozumiało, że wciela się on w rolę, która ma spolaryzować widzów, doprowadzając tym samym do lepszej sprzedaży wydarzenia, a co za tym idzie zwiększenia jego wynagrodzenia. Sam wielokrotnie to powtarzał, m.in. podczas ostatniej rozmowy z "Filipkiem" w podcaście "Dwa Bieguny".

- Słuchajcie, to co wszystko robię to są ustawki, za której dostaję pieniądze. To jest rola, którą po prostu odgrywam – i wiesz, co jest najlepsze? Obejrzą to ludzie, słuchają co mówię i to nic nie zmieni. Do głowy to nie dojdzie, dalej będą tym żyli, a ja na tym będę zarabiał pieniądze i nie będę musiał pracować w wieku 22. lat. - wyznał jasno dając do zrozumienia, że już teraz może pochwalić się okazałym majątkiem.

To jednak nie koniec, bo chwilę później Filip Marcinek wprost zapytał Natana o jego sytuację finansową wskazując, że z pewnością już dawno przebił granicę miliona złotych. Marcoń natychmiast odparł, że jego majątek jest już dużo wyższy i po chwili zastanowienia postanowił ujawnić, że niedawno nabył nieruchomość z Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która może tylko zyskiwać na wartości, powielając kwotę, którą musiał za nią zapłacić.

- Wykonałem pewien zakup, w Dubaju. Na 2028 rok (…) Dom, willę bym powiedział. Zainwestowałem w bardzo dużą willę, która będzie już gotowa na 2028 rok i to będzie do mojego zamieszkania. Kupiłem 6-pokojową willę, która właśnie się teraz buduje i wynająłem wstępnie, na rok dom – bo ja tam przesiaduję w Dubaju. - wyznał gwiazdor FAME.

Jak sam przyznał, takie posiadłości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potrafią kosztować ok. 3-4 dirhamy - czyli od 3,2 do 4,5 mln złotych. W momencie, kiedy posiadłość już powstanie, jej wartość potrafi wzrosnąć dwukrotnie.

Na tym Marcoń nie ma zamiaru się zatrzymywać i już zapowiedział, że najpewniej pójdzie on śladami Amadeusza Ferrariego i swoją karierę będzie kontynuował boksując za granicą. W przeszłości Roślik skrzyżował rękawice na gali Misfits Boxing z "Salt Papim", a teraz jego rywalem będzie "KSI" - jeden z największych twórców internetowych na świecie.

Natan dodał również, że już teraz mógł podpisać kontrakt z zagraniczną federacją, na którym najpewniej zarobiłby więcej, niż ma to miejsce w Polsce. Przy okazji ujawnił, jak wyglądały jego zarobki jeszcze niedawno. - Na pierwszej gali CLOUT z Denisem to w bonusach dostałem 100 tysięcy złotych. - wyznał.

