Denis Załęcki nie wytrzymał po słowach Ferrariego. Odpowiedź budzi grozę. Bad Boy nie zamierzał się patyczkować

Gwiazda wyzywa Pudzianowskiego do walki! To byłby olbrzymi hit, padła mocna propozycja!

Denis Załęcki nie ma ostatnio dobrej passy we freak-fightach. Od dłuższego czasu nie zaznał smaku zwycięstwa, a w dodatku doznał dość kompromitujących porażek. Po przegranej z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem Załęcki zapowiedział, że robi sobie krótką przerwę od występów na galach i chce skupić się na sobie. W mediach społecznościowych nieco rzadziej zabierał głos i nie wdawał się w utarczki. Ale zmieniło się to po słowach Amadeusza Ferrariego. Gwiazda freak-fightów została zapytana o ewentualny pojedynek z Załęckim.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

- Czy bym przyjął walkę z Deniską Załęcką? Mógłbym się mu odlać do pyska tak naprawdę. Kim jest Denis we freak fightach? Nie da się bardziej upokorzyć niż Denis. Jak go spotkam, to go wyliściuję - wypalił Ferrari podczas transmisji live. Załęcki nie pozostał mu dłużny i zabrał głos w mediach społecznościowych. - Nie chciałem nawet komentować odklejki tego kretyna, ale cały dzień jestem zasypywany wiadomościami i telefonami. Odlać do pyska, to mogę ja się tobie pecie! On chce mnie wyliściować? To jedna z tych fantazji, które nigdy się nie wydarzą - powiedział Bad Boy.

- Obudź się chłopcze! Po liściu ode mnie to ty byś na OIOMie wylądował, a walkę to moglibyśmy zrobić, gdybym miał przywiązaną jedną rękę, nogę i jeszcze zasłonięte oczy. Trochę nie ten poziom. Może miałem gorszy okres, ale ty tak serio? Bić się z tobą to jak bić niepełnosprawnego. No bez przesady - dodał Załęcki.