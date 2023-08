Od dłuższego czasu fani freak-fightu w Polsce mogli mieć nadzieję, że któraś z federacji postanowi zatrudnić Denisa Załęckiego i Daniela Omielańczuka, aby ci wreszcie mogli wyjaśnić swój konflikt w oktagonie. Tak stało się za sprawą organizacji CLOUT MMA, która podczas ostatniej konferencji ogłosiła stracie "Bad Boya" z byłym zawodnikiem m.in. KSW i UFC. Pomiędzy zawodnikami błyskawicznie doszło do zadymy na scenie, co wywołało komentarz Artura Szpilki. Podczas rozmowy z Andrzejem Kostyrą "Szpila" nazwał Załęckiego "upasioną świnią" odnosząc się do nadprogramowych kilogramów Denisa. Odpowiedź nadeszła dość szybko.

Mocny wpis Denisa Załęckiego po gali krytyki odnośnie tuszy! Zareagował na słowa Artura Szpilki

Denis Załęcki podczas swojej ostatniej walki z Pawłem Tyburskim na HIGH League został zdyskwalifikowany, a wcześniej mierząc się ze Szpilką właśnie na gali HIGH League 4 doznał kontuzji kolana. To właśnie przez ten uraz zdaniem "Bad Boya", jego sylwetka tak znacząco się zmieniła.

Denis Załęcki nie wytrzymał po słowach Szpilki o upasionej świni! Zwrócił się do hejterów w jasnych słowach

- Wszystkim, których tak bawi moja waga, proponuję przejść operację kolana i zobaczyć co znaczy zostać unieruchomionym w łóżku. Może nigdy nie zapier****łem po 3 treningi dziennie, ale jednak byłem osobą aktywną fizycznie, a po operacji nie mogłem trenować przez długi czas. Teraz jestem już w treningu i pewnie do klatki wejdę lżejszy o 15 kg, bo docelowo chcę zejść do max 110 kg. A tym wszystkim komentatorom mojego życia, proponuję zająć się sobą. Jak zawsze najgłośniej szczekają Ci, którzy sami nie zawsze byli w formie, jak na przykład ajtujek, który, jak wyszedł z puchy sam wyglądał jak "upasiona świnia" i to nie przez problemy zdrowotne. - napisał obszernie Denis Załęcki na swoim Instagramie Stories odnosząc się do przykrych komentarzy na temat jego obecnej formy.

