Denis Załęcki wulgarnie uderza w Artura Szpilkę. Mowa o połamanych nogach. Wieszczy bolesną przegraną Szpili

Przewróciła się nam choinka, kiedy zobaczyliśmy, jak Mariusz Pudzianowski zabija karpia. Zrobił to w okamgnieniu, siła była ogromna

Mogliśmy się tylko przeżegnać po tym, co w Wigilię zrobił Artur Szpilka. Gwiazdor KSW pojechał po bandzie

Padliśmy widząc, jak Arkadiusz Tańcula spędzał Wigilię. Dla wielu osób to nie do przyjęcia

Denis Załęcki z ostatniego zwycięstwa mógł cieszyć się w lutym 2022 roku. Wówczas podczas gali HIGH League 2 wygrał z Alanem Kwiecińskim. Niebawem od tego wydarzenia miną dwa lata, a "Bad Boy" wciąż czeka na kolejne zwycięstwo. W tzw. międzyczasie przegrał z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem, Pawłem Tyburskim, czy Danielem Omielańczukiem. Wygranej nie zanotował również w starciu z Arturem Szpilką. Wówczas Załęcki doznał kontuzji i pojedynek zakończył się błyskawicznie. "Bad Boy" nie zapomina jednak o "Szpili" i nieustannie go prowokuje w mediach.

Mariusz Pudzianowski powiedział pas! Gwiazdor KSW ogłosił, kiedy koniec jego kariery. Będzie walczyć jeszcze tylko przez chwilę

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Załęcki ostro wypalił do Szpilki

Co jakiś czas można przeczytać lub usłyszeć ostre słowa Załęckiego o byłym rywalu. Nie inaczej było w rozmowie z kanałem "Fansportu TV". Zawodnik Clout MMA bardzo mocno wypowiedział się o Szpilce. - Niech Szpilka się cieszy, że miałem wtedy kontuzję, bo bym mu łeb urwał! KSW już by go wypie****** - powiedział Załęcki. Jednocześnie podkreślił, że jest gotów na rewanż i tym razem miałby boleśnie rozprawić się z pięściarzem.

- Jak jest taki mocny i tak uważa... Teraz mam walkę z „Bułą”, później trzy miesiące, czy dwa będę się do kogoś innego przygotowywał. Niech zrobi walkę w KSW, pewnie teraz przepie****, zależy z kim będzie walczył. Dostanie Wrzoska, dostanie w piz** w pierwszej rundzie. Niech da mi rewanż, to mu pokażę, gdzie jest jego miejsce. Okopię mu troszeczkę nóżki, to mu te patyki się połamią. Jest mocny, ale myślę, że jestem w stanie sobie z nim poradzić - uważa "Bad Boy".