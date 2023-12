Denis Załęcki z kolejną walką na CLOUT MMA 3! Federacja odpaliła bombę przed galą. Elektryzujący extra fight

Mama Mariusza Pudzianowskiego przeżyła prawdziwą katorgę! Dopiero teraz wydało się, co działo się w domu gwiazdora KSW. "Matka tylko wpadała ze ścierą "

CLOUT MMA 3: Santa Clout już w przyszły piątek, 29 grudnia. Pora na ogłoszenie kolejnej niespodzianki dla kibiców! Denis „Bad Boy” Załęcki wejdzie do klatki nie tylko z Patrykiem „Wielkim Bu” Masiakiem. W dodatkowym pojedynku zmierzy się z Natanem „Bogiem Estetyki” Marconiem. PPV jest już dostępne na CLOUTMMA.TV! Natan „Bóg Estetyki” Marcoń pokazuje, że odwagi mu nie brakuje. Skłócony z wieloma freak-fighterami zawodnik już w przyszły piątek, 29 grudnia spróbuje rozstrzygnąć kolejny konflikt. Tym razem w specjalnym extra fighcie zmierzy się z Denisem „Bad Boyem” Załęckim.

Denis Załęcki stoczy na CLOUT MMA 3 dwie walki! Wyjaśni konflikt z Natanem Marconiem

W jakich warunkach dojdzie do tego pojedynku? Po walce z Patrykiem „Wielkim Bu” Masiakiem lekarze podejmą decyzję, czy „Bad Boy” może stoczyć kolejne starcie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Denis Załęcki zawalczy z Marconiem w formule MMA na dystansie 3x3 minuty. PPV na CLOUT MMA 3: Santa Clout można wykupować już teraz na CLOUTMMA.TV! Ceny PPV to 34,99 zł w wersji podstawowej i 39,99 zł w wersji premium, który zapewnia wyższą jakość transmisji, dłuższy dostęp do VOD i możliwość oglądania ROAST ROOMU z udziałem gwiazd.

Karta walk CLOUT MMA 3: Santa Clout: