Denis Załęcki zawalczy z byłą gwiazdą UFC i KSW?! "Bad Boy" zaskoczył. Twierdzi, że da Omielańczukowi szansę

Załęcki zawalczy z Omielańczukiem?

Przypomnijmy, że Załęcki swój ostatni pojedynek stoczył podczas gali High League 4 w Gliwicach. Jego rywalem był wówczas Artur Szpilka, który już w pierwszej rundzie zakończył ten pojedynek zwycięsko. Czy kolejnym rywalem „Bad Boya” będzie Daniel Omielańczuk? Niewykluczone. Najpierw o takiej ewentualności wspomniał menedżer tego drugiego – Artur Ostaszewski, a następnie do tych słów postanowił odnieść się Załęcki. W rozmowie z portalem FanSportu.pl wyjawił on również powód, dla którego zdecydowałby się na ten pojedynek.

- Dam mu tylko i wyłącznie ten pojedynek ze względu na jego córeczkę. To jest tylko i wyłącznie jeden warunek, dlaczego mu dam tą walkę. Ma chorą córeczkę, która potrzebuje na pewno dużo pieniążków na rehabilitację i na leczenie – wyznał Załęcki. - Wychodząc z nim w K-1 czy w boksie – no to widzę swoje szanse wysoko, ale nie mówię, że bym wygrał na 100%. Po prostu wiem, żeby to była bardzo mocna walka. To jest gość, który się nie cofa. A ja lubię ludzi, którzy się nie cofają, nie sp*****ają i się lubią bić. Byłaby bardzo mocna i ciężka walka, ale fajna. Medialnie? Bardzo – nie omieszkał dodać.

Pojawiła się oferta walki dla Daniela Omielańczuka z Denisem Załęckim, zapewne na @HIGHLeaguePL. Info od @ar_ostaszewski. #highleague— Michael (@Michael96PL) November 25, 2022