Mamed Khalidov zawalczy z Roberto Soldiciem? Szef KSW ma sprytny plan, to byłby hit!

Mamed Khalidov zmierzy się z Roberto Soldiciem? Współwłaściciel KSW, Martin Lewandowski, udzielił właśnie wywiadu w programie "Klatka po Klatce", w którym przyznał, że pojawił się pomysł zrobienia hitowego starcia. Aby tego dokonać, będzie musiał odbyć rozmowę z właścicielem organizacji ONE FC.

Mamed Khalidov będzie walczył z Soldiciem? Martin Lewandowski zabrał głos

Lewandowski w rozmowie z programem "Klatka po Klatce" przyznał, że marzy mu się walka Khalidova z Soldiciem, a sam pomysł na nią narodził się w momencie, w którym Khalidov pokonał Mariusza Pudzianowskiego w trakcie ostatniej gali KSW.

- Nie życzę mu tego, ale gdyby drogi Roberto z ONE FC się rozeszły, to bardzo bym chciał doprowadzić do tego rewanżu. Soldić obiecał to Mamedowi. Mogę powiedzieć, że Roberto ma zaległy rewanż do stoczenia w KSW (...) Powiem szczerze, że wrócił mi ten pomysł teraz po walce z Pudzianem (...) Jeżeli udałoby mi się dogadać z Chatrim (właścicielem organizacji ONE FC), to może udałoby się zorganizować taką galę, na której wystawilibyśmy tych dwóch mistrzów. Niech nawet Roberto reprezentuje teraz ONE FC. Mamed będzie reprezentował KSW. Czy to u nas, czy u nich - możemy coś takiego wymyślić. Taką jakąś wspólną kooperację. To jest tak naprawdę pomysł z dzisiejszego poranka - mówił Lewandowski.