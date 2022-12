Dominik Abus z Gogglebox TTV ma ogromne problemy! Po spotkaniu z policją musieli podjąć radykalne kroki, zrobiło się nieprzyjemnie

Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Fani Dominika Abusa, którzy śledzą jego profile w mediach społecznościowych oraz oglądają go z programie "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV doskonale wiedzą, że przyjaciel Krzysztofa Radzikowskiego, który w ostatnim czasie przeszedł ogromną przemianę, zalicza się do ludzi bezkompromisowych i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Współpracownik federacji PRIME MMA potwierdził to również przy okazji ostatniej kontroli drogowej, która była filmowana przez jednego z YouTuberów i przez którą niestety ma obecnie bardzo duże problemy.

Samochód Domninika Abusa Chevroletcie Corvette C7 ZR1 ZTK o mocy 750 KM przykuwa uwagę nie tylko przechodniów, ale również funkcjonariuszy policji, którzy zdecydowali się zatrzymać Abusa do kontroli drogowej i przyczepili się do kilku rzeczy, jak brak tablicy rejestracyjnej z przodu pojazdu, czy zbyt przyciemnione szyby. Podczas kontroli, pomiędzy gwiazdorem Gogglebox TTV i jednym z policjantów doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań, a Dominik Abus nie omieszkał wypomnieć również policjantowi, że ten otrzymuje pensję również z jego podatków. Film szybko zniknął z YouTube.

Okazało się, że zachowanie Dominika Abusa nie spodobało się wszystkim, a film na ten temat nagrał nawet "Sierżant Bagieta", czyli były już policjant. Ponadto, gwiazdor Gogglebox TTV ma po publikacji tego filmu niemałe problemy i poprosił twórcę kanału "Hi_5", na którym film się pojawił, aby ten usunąć materiał. YouTuber na tę prośbę przystał, o czym poinformował fanów na Instagramie dodając, że w kolejnych dniach pojawią się wyjaśnienia w tej sprawie.

