Wach w sobotni wieczór zmierzy się na gali Kapeo Rocky Boxing Night z Kacprem Meyną. Stawką pojedynku będą dwa pasy - mistrza Polski należący do Meyny i WBC Baltic. Zdecydowanym faworytem bukmacherów będzie Meyna, ale Wach zapewnia, że ma za sobą najlepsze przygotowania od lat i zrobi wszystko, by wrócić ze wspomnianymi trofeami do Krakowa.

Wacha spod ringu dopingować będzie jego ukochana, Dominika Tajner, która sama za kilkadziesiąt dni zadebiutuje w sportach walki. Córka Apoloniusza Tajnera, byłego trenera Adama Małysza i prezesa PZN, wystąpi 24 maja w Ustroniu na gali MMA Silesian 22.

"Sensacja w świecie sportów walki. Dominika Tajner idzie w ślady Mariusza Wacha i spróbuje swoich sił w MMA! Po tym, jak Mariusz Wach zadebiutował w mieszanych sztukach walki, kolejna znana postać ze świata show-biznesu i sportu postanowiła sprawdzić się w tej wymagającej dyscyplinie. Dominika Tajner zawalczy w MMA i co więcej, zrobi to przed własną publicznością! Już wkrótce będziecie mogli zobaczyć Dominikę w akcji w Ustroniu, w tamtejszym amfiteatrze! To niesamowite wydarzenie dla fanów sportów walki i mieszkańców regionu. Trzymamy kciuki za Dominikę w jej nowym sportowym wyzwaniu!" - napisali organizatorzy na Instagramie.

A jak na nową pasję ukochanej zapatruje się Wach?

- Od dawna chciała spróbować sił w sportach walki. Z boksem było jej nie po drodze, więc postawiła na MMA, które pokochała. MMA trenuje już dwa lata i chce się teraz sprawdzić. Chciała to zrobić na gali freakowej, ale coś nie wyszło i ostatecznie zawalczy na gali sportowej federacji. Na pewno będę jej kibicował spod klatki, zresztą chyba sam wystąpię na tej gali. Dominika w domu próbuje różnych akcji na mnie, czasami są one dziwnie skoordynowane, ale chce się uczyć. Nie opuszcza żadnego treningu, naprawdę poważnie do tego podchodzi. A ja jej kibicuję i ją wspieram - powiedział nam Wach.