Don Diego zaatakował Denisa Załęckiego po programie FAME! Wszystko się nagrało, "Bad Boy" wychodził z siebie

Działo się, oj działo podczas czwartkowego programu "CAGE Special" przed zbliżającą się galą FAME: The Freak. W studiu spotkali się Denis Załęcki, "Don Diego", Natan Marcoń oraz "Taazy". Przed programem tylko ten ostatni nie był skonfliktowany z Załęckim, ale wystarczyły 3 minuty w studiu i to się zmieniło. Pomiędzy "Bad Boyem" a "Taazym" doszło do rękoczynów i musiała interweniować ochrona, a to był zaledwie początek godzinnego programu. Napięcie utrzymywało się przez cały czas, a Denis po kolei konfrontował się z każdym. W ruch szły puszki i szklanki, a jedno z krzeseł nie wytrzymało po ataku Załęckiego na Marconia. Tuż przed końcem programu "Bad Boy" zaatakował też "Don Diego", mocno oblewając go wodą. Mistrz GROMDY zachował spokój przed kamerami, ale nie popuścił tego zachowania swojemu wielkiemu rywalowi. Zemścił się niewiele później podczas wywiadów.

Denis Załęcki i Taazy rzucili się na siebie z pięściami! Wystarczyły 3 minuty programu. Sceny przed FAME: The Freak

Don Diego zaatakował Denisa Załęckiego po programie

Prowadzący program Hubert Mściwujewski z kanału MMA-bądź na bieżąco zaprosił Załęckiego na wywiad. W jego trakcie niespodziewanie głównym bohaterem został "Don Diego", który z piętra studia oblał wodą rywala! Ten momentalnie wybuchł i chciał ruszyć na mistrza GROMDY, jednak powstrzymywała go ochrona. Musiały mu wystarczyć ostre wiązanki słowne, a wszystko zostało nagrane i upublicznione na portalu X (dawniej Twitter) przez użytkownika "Vyrewolwerowany".

- Oddałem ci! Oddałem ci, ku***, tym samym i tyle. Nie zostaję ci dłużny, po prostu - tłumaczył "Don Diego", który pozostawał niewzruszony na agresywną postawę Załęckiego. Ten sypał wulgaryzmami i próbował wyciągnąć rywala na bójkę przed studiem, ale do tego nie doszło. Na nagraniu można zauważyć, że sytuację próbował załagodzić m.in. Rafał Pasternak, jeden z włodarzy FAME. Całe zajście zostało prawdopodobnie nagrane przez kamery MMA-bądź na bieżąco, ale na razie nie zostało opublikowane.