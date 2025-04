Marcin Najman ruszył z pomocą dla byłego gwiazdora FAME! Zmaga się on z ciężką chorobą. Specjalne wydarzenie

Na gali XTB KSW 105 na pewno nie zabraknie ogromnych emocji. Na karcie wstępnej dojdzie do starcia Michała Turyńskiego z Denisem Górniakiem, a także pojedynku kobiet z udziałem Laury Grzyb z Gabrielą Hristeą.

Nie zabraknie także ogromnych emocji związanych z powrotem do oktagonu Artura Szpilki, który zmierzy się z Errolem Zimmermanem. Ostatni raz "Szpila" wystąpił na XTB KSW 94, gdzie szybko się z nim rozprawił Arkadiusz Wrzosek. Ponadto w walce wieczoru dojdzie do starcia gigantów. Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Eddiem Hallem.

Rafał Haratyk nie zawalczy o pas. Dramatyczna kontuzja

Kibice ostrzyli zęby na dwie walki o pas z udziałem Adriana Bartosińskiego z Andrzejem Grzebykiem, a także Rafała Haratyka z Ibragimem Chuzhigaevem. Niestety do drugiego z tych pojedynków nie dojdzie przez kontuzję Haratyka.

Kontuzja przekreśliła szansę Haratyka! Nie zawalczy o pas

Wiele mówiło się, że jeden z bohaterów zbliżającej się gali w Gliwicach doznał kontuzji. Haratyk za pomocą mediów społecznościowych przekazał informacje dotyczące urazu.

- Witam wszystkich. Niestety muszę się podzielić z wami tą niedobrą wiadomością dotyczącą mojego oka. Po zbadaniu i wykluczeniu wszelkich nadziei okazało się, że nie ma szans, abym wystąpił na KSW 105 w Gliwicach. Okazało się, że oczodół jest połamany i to na tyle poważnie, że będę musiał przejść zabieg, aby doprowadzić wzrok do porządku. Jest mi o tyle przykro, że stało się to na normalnych sparingach, gdzie przypadkowo zawinął się kciuk w oko - przekazał Haratyk.