Ewa Brodnicka w kuszącej pozie. Pokazała zdjęcia i natychmiast ruszyła lawina, fani zupełnie się nie hamowali

Ewa Brodnicka przez lata błyszczała w ringu, gdzie wygrała 20 z 21 zawodowych walk. W tym czasie zdobyła nawet mistrzostwo świata WBO, które broniła skutecznie pięć razy. Już wtedy potrafiła przykuć uwagę, m.in. podczas ceremonii ważenia. Podczas nich wzbudzała kontrowersje odważnymi strojami, co także przyniosło jej spore grono fanów. Między innymi dzięki temu "Kleo" stała się łakomym kąskiem dla freak-fightowych organizacji, które skusiły mistrzynię świata do zmiany dyscypliny na MMA. W tej formule stoczyła jak dotąd trzy walki i wygrała dwie z nich - z Kamilą Wybrańczyk i Martą Linkiewicz. Przegrała jedynie w debiucie z Anielą "Lil Masti" Bogusz, ale na razie nie wiadomo, co z jej kolejnym pojedynkiem. Fani czekają na powrót Brodnickiej do klatki, jednak ta na razie spędza wolny czas w Gruzji, czym chętnie się z nimi dzieli.

Ewa Brodnicka kusi. Fani zupełnie się nie hamowali

39-latka od jakiegoś czasu chętnie jeździ do Gruzji, gdzie często towarzyszy jej inna influencerka i freak-fighterka, "Zusje". Zawodniczki uwielbiają wypoczywać w Batumi i tym razem nie było inaczej. Zachwycona Brodnicka chętnie podzieliła się w mediach społecznościowych obrazkami z wyjazdu, a kilka z nich wyjątkowo przypadło do gustu fanom. "Kleo" postanowiła pochwalić się pierścionkiem, a jak na doświadczoną w internecie twórczynię przystało, zrobiła to kreatywnie.

Na pierwszym zdjęciu Brodnicka kusi swoim pierścieniem, ale wrażenie zrobiły też jej zadbane paznokcie. "Super kolor paznokci na te jesienno-zimowe dni" - zauważył jeden z fanów. Inni byli zachwyceni wyeksponowaną biżuterią, którą zaprezentowała między innymi wkładając wskazujący palec w usta. "Ale sygnet siostro", "Sexy", "Ślicznie", "No przepiękna" - to kilka z wielu pozytywnych komentarzy pod najnowszym postem Brodnickiej.