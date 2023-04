Ewa Brodnicka wypina się w obcisłych leginsach! To zdjęcie całkowicie zawróciło nam w głowie, gorąca publikacja!

Ewa Brodnicka już niebawem rozgrzeje wszystkich fanów freak fightów. Była mistrzyni mistrzyni Europy i była mistrzyni świata federacji WBO już w maju zawalczy na gali FAME MMA, gdzie jej przeciwnikiem będzie Marta Linkiewicz. W związku z tym, pięściarka ostatnimi czasy bardzo często pokazuje zdjęcia, na których ćwiczy i szykuje się do starcia. Jak wiemy jednak, sporty walki nie są jedynym zajęciem Brodnickiej - zarabia ona także na gorących publikacjach na portalu "Only Fans", a także prowadzi swój sklep internetowy z gadżetami. Jednym z najnowszych produktów promowanych przez pięściarkę są leginsy. To właśnie w nich gwiazda pojawiła się na swojej najnowszej publikacji i wywołała niemałe emocje. To zdjęcie trzeba zobaczyć!

Ewa Brodnicka pręży się w obcisłych leginsach. Publikacja was powali!

O tym, że Ewa Brodnicka nie ma najmniejszego problemu z pokazywaniem swojego ciała wiadomo nie od dziś. Sama gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" zaznaczała, że jej działalność na platformie "Only Fans" jest niezwykle opłacalna.

- Tak, OnlyFans się opłaca. Moja rywalka - nie zdążyłam jej o to zapytać - mówiła w prześmiewczy sposób mówiła, że lepiej założyć OnlyFansa niż pracować za najniższą krajową. To było niefajne, bo nawet jak ktoś mało zarabia, to nie powód, by się z takiej osoby wyśmiewać. Każdy ma prawo zarabiać w taki sposób, jaki chce. Ja do OnlyFansa nie będę zachęcać - mówiła Brodnicka w rozmowie z "Super Expressem".

Popularność i piękność sprawiła, że Brodnicka zarabia także na swoim sklepie internetowym, a wśród asorytementu znalazły się także wyjątkowo obcisłe leginsy, na których gwiazda pojawiła się w swoich mediach społecznościowych. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ewy Brodnickiej, przejdź do galerii umieszczonych w tekście.

i Autor: instagram.com/ewabrodnicka