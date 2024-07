i Autor: SE Sebastian Fabijański

Powiedział całą prawdę!

Fabijański miał ofertę od FAME MMA! Miał walczyć z Chajzerem, wszystko wyznał!

Mogliśmy być świadkami bardzo ciekawej walki na FAME MMA. Okazuje się Sebastian Fabijański, który próbował już swoich sił we freak-fightach, powiedział wprost, że miał ofertę z organizacji, która chciała go wybrać do walki z Filipem Chajzerem. Aż ciężko uwierzyć w to, ile mógł na tym wszystkim zarobić!