FAME 20 Karta walka FAME MMA 20 Kolejność walk FAME 20 KTO WALCZY? FAME MMA 20 Kto i kiedy walczy na FAME 20?

Sprawa trafiła do sądu!

Federacja FAME zebrała na swoją jubileuszową galę naprawdę mocne nazwiska! W klatce w regularnych walkach zobaczymy takie gwiazdy freak-fightów jak Natan Marcoń, Piotr Szeliga, czy Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk. Nie zabraknie także mocno sportowego zestawienia jak Michał „Wampir” Pasternak – Norman „Stormin” Parke, ale wielkie emocje budzą także powroty – do federacji po wielkim zamieszaniu wrócił Michał „Boxdel” Baron i stoczy on walkę z... Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim, byłą gwiazdą FAME, który pokłócił się z federacją i poszedł na „swoje” zostając włodarzem PRIME MMA. Ale to nie wszystko, ponieważ czeka nas również turniej w formule K-1.

FAME już od pewnego czasu zapowiedziało, że nie chce być kojarzone wyłącznie z MMA. Tak się złożyło, że karta walk na FAME 20 została zdominowana przez formułę K-1, a MMA zawalczą jedynie Pasternak z Parke. Właśnie we wspomnianym K-1 odbędzie się cały turniej, który został zaplanowany na tę galę, a w nim zobaczymy naprawdę mocne, freakowe nazwiska, takie jak Arkadiusz Tańcula, Amadeusz „Ferrari” Roślik, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka czy Adrian „Polak” Polański.

FAME 20 KARTA WALK:

Finał turnieju K-1

Michał “Boxdel” Baron vs. Kasjusz “Don Kasjo” Życiński – K-1

Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk vs. Marcin “Xayoo” Majkut – K-1

Półfinał II turnieju K-1

Półfinał I turnieju K-1

Jakub “Kosa” Kosecki vs. Łukasz “Tuszol” Tuszyński – K1

Natan “Szatan” Marcoń vs. Piotr Szeliga – boks

Marta “Murcix” Błoch vs. Paulina Kozłowska – K-1

Jose “Josef Bratan” Simao vs. Adrian “Polak” Polański – ćwierćfinał turnieju K-1

Filip “Filipek” Marcinek vs. Dawid Malczyński – ćwierćfinał turnieju K-1

Arkadiusz Tańcula vs. Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka – ćwierćfinał turnieju K-1

Amadeusz “Ferrari” Roślik vs. Krystian “Krycha UFC” Wilczak – ćwierćfinał turnieju K-1

Michał “Wampir” Pasternak vs. Norman „Stormin” Parke – MMA

Tomek Olejnik vs. Wiktor „Wronek” Wronka – boks