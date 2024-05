FAME 21 KARTA WALK. FAME 21 KOLEJNOŚĆ WALK. Kto walczy na FAME MMA 21 lista walk na FAME 21

Legendarny Emmanuel Olisadebe dostał ofertę od freak-fightów! Wiemy już, co odpowiedział!

Wiadomość, że Tomasz Adamek dołączy do FAME MMA była jedną z najbardziej zaskakujących i najgłośniejszych informacji pod koniec ubiegłego roku. Choć krążyły doniesienia, że "Góral" raz jeszcze chce wejść do ringu, mało kto spodziewał się, że wybór padnie akurat na freak-fightową federację. Co prawda były mistrz świata w boksie oficjalny powrót zanotował na gali KSW Epic, gdzie zmierzył się z Mamedem Khalidovem, ale jego debiut w FAME MMA jest również wyczekiwanym wydarzeniem. Rywalem doświadczonego pięściarza będzie Patryk "Bandura" Bandurski. Pojedynek odbędzie się w formule bokserskiej i potrwa na dystansie maksymalnie 3 rund. Wielu fanów freak-fightów jest ciekawych, czy Bandura zdoła sprawić problemy byłemu mistrzowi świata i legendzie polskiego sportu.

FAME 21 kolejność walk. Kto walczy?

Karta walk gali FAME MMA 21 w ostatnim czasie przeszła dość sporą zmianę. Wszystko za sprawą wydarzeń, do jakich doszło podczas poniedziałkowej konferencji. Wówczas Paweł Tyburski brutalnie zaatakował Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Skutkiem ataku Tyburskiego była rozcięta głowa Don Kasjo. Obaj zawodnicy nie wezmą udziału w sobotniej gali. Tyburski został zdyskwalifikowany, a Życiński nie zostałby dopuszczony przez lekarza do walki.

FAME MMA 21 karta walk: