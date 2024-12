FAME 23 transmisja NA ŻYWO. Gdzie oglądać galę FAME 23 dzisiaj 7.12.2024 STREAM ONLINE

FAME MMA zaczyna mierzyć coraz wyżej. W ostatnim czasie do federacji udało przyciągnąć się m.in. Tomasza Adamka, ale włodarze nie zamierzają na tym poprzestać. Jak zapowiada Makhmud Muradov, który na FAME 23 zmierzy się w klatce rzymskiej z Normanem „Storminem” Parke, coraz bliżej jest tego, by na którejś z gal FAME MMA pojawił się sam... Floyd Mayweather Jr! – Będzie! Gadałem z nim, z Rafałem też gadałem. Zobaczymy, ile będzie chciał pieniążków i myślę, że przyjedzie. Temat jest dogadany, na pewno – zapowiedział uzbecko-tadżykistański zawodnik MMA w rozmowie z „Super Expressem”. Już nawet jego pojawienie się na FAME MMA to duże wydarzenie, bowiem jeszcze w tym roku Muradov walczył w UFC czy też dużej, czeskiej organizacji Oktagon MMA. Ale nie będzie on jedyną gwiazdą tego wydarzenia, choć sportowo na pewno najjaśniejszą.

FAME 23 gdzie oglądać? Sprawdź, gdzie dostępna będzie transmisja na żywo z gali FAME 23

Oczywiście, najwięcej emocji budzi walka wieczoru, w której doszło do wielkich zmian na dzień przed galą. Z racji na duże „przestrzelenie” z wagą u Alana Kwiecińskiego, formuła walki została zmieniona z boksu w małych rękawicach na MMA 3x3 minuty. Co więcej, Alan będzie miał nie jednego przeciwnika, a dwóch naraz! Do Amadeusza „Ferrariego” Roślika dołączy jego ojciec, Dariusz Roślik, który niedawno mocno podgrzał atmosferę, rzucając się na Kwiecińskiego w jednym z programów przed galę FAME 23. – Alan Kwieciński rano mocno przestrzelił limit wagowy. FAME zaproponował dwa rozwiązania – albo walka zostaje odwołana, albo Alanik przyjmuje konsekwencje na klatę… DWÓCH NA JEDNEGO. Władca Piekieł i Stary Ferrariego na wroga rodziny – napisało FAME MMA w ogłoszeniu zmian w walce wieczoru.

Gala FAME 23 odbędzie się w sobotę, 7 grudnia. Start gali zaplanowano na godzinę 19:30. Transmisja na żywo z FAME 23 dostępna będzie tylko w systemie PPV na stronie famemma.tv oraz w stacji Canal+. Relacja z gali FAME 23 dostępna będzie na sport.se.pl, bądźcie z nami!