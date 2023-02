FAME MMA 17 o której godzinie? FAME 17 DATA i GODZINA Gala FAME MMA 17 KIEDY? FAME 17 o której?

FAME MMA 17 o której godzinie? FAME 17 DATA i GODZINA

FAME MMA przygotowało pierwszą galę w 2023 roku. W krakowskiej Tauron Arenie odbędzie się FAME MMA 17. To pierwsze freak-fightowe wydarzenie w nowym roku. Kibice doczekają się wielu pasjonujących starć, które na pewno rozgrzeją całą publiczność do czerwoności. W walce wieczoru niepokonany pięściarz Kamil Łaszczyk zmierzy się z gwiazdą freakowych starć Amadeuszem Ferrarim. Do klatki wejdzie także prezes organizacji FEN Paweł Jóźwiak, który zmierzy się z jednym z włodarzy FAME MMA Michałem "Boxdelem" Baronem. Ten pojedynek nie odbędzie się jednak w oktagonie, a w klatce rzymskiej.

Kiedy gala FAME 17? O której godzinie FAME MMA 17?

Mirosław Okniński w rozmowie z "Super Expressem" zabrał głos na temat walki Amadeusza Ferrariego z Kamilem Łaszczykiem. - Łaszczyk, przychodzimy po Twoją skórę! Amadeusz pójdzie w wymianę bokserską i znokautuje go. Spodziewacie się tego? Ja też nie. Myślę, że pierwsze, co zrobi to przewróci go i zbombarduje w parterze. Będzie leżał, będzie bity i będzie płakał - przyznał trener Okniński.

Choć w przeszłości bywało z tym różnie, teraz Ferrari ma ostro zasuwać na macie. - Wrócił z Tajlandii i zaczął ostro trenować, nawet dwa-trzy razy dziennie. Jestem w ciężkim szoku i boję się, żeby chłopak się nie przetrenował, dlatego muszę wyganiać go z sali - dodał w rozmowie z "Super Expressem".

Gala FAME MMA 17 odbędzie się w piątek, 3 lutego. Start gali został zaplanowany na godzinę 20:00. Galę FAME MMA 17 będzie można obejrzeć odpłatnie w Internecie na stronie famemma.tv oraz na platformie Polsat Box Go. Relacja na żywo z FAME MMA 17 na Sport.se.pl. Zapraszamy!