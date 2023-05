FAME MMA 18 GDZIE OGLĄDAĆ? FAME MMA 18 STREAM ONLINE NA ŻYWO Gala FAME 18 GDZIE OBEJRZEĆ?

FAME MMA 18 GDZIE OBEJRZEĆ? FAME MMA 18 STREAM NA ŻYWO w INTERNECIE

FAME MMA 18 zapowiada się naprawdę ekscytująco. Do klatki wróci ulubieniec fanów Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk, który zmierzy się z Natanem Marconiem. Kolejna walka to debiut Michała Pasternaka w freak-fightach, który zmierzy się w formule K-1 w małych rękawicach z weteranem Piotrem Szeligą. Kolejny debiut to niemniej ciekawe nazwisko – znany z gal GROMDA Tomasz „Zadyma” Gromadzki stanie do walki w formule MMA z Alanem Kwiecińskim. Później zobaczymy znane z FAME postacie takie jak Tańcula, Wiewiórka czy Pasut.

Niezwykle ciekawie zapowiadają się ostatnie walki. Była mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka stanie naprzeciw Marty Linkiewicz, jednej z największych gwiazd FAME MMA. Na sam koniec zostawiono podwójny main-event – Amadeusz „Ferrari” Roślik ma chęć zmierzyć się z dwoma zawodnikami po kolei! Jego pierwszym rywalem będzie Kacper „Crusher” Błoński, a kolejnym ma być Marcin Dubiel.

FAME MMA 18 odbędzie się w sobotę, 20 maja. Start gali zaplanowano na godzinę 20:00. Galę FAME MMA 18 będzie można obejrzeć tylko i wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena za dostęp to 34,99 zł lub 39,99 zł w pakietach basic oraz premium.