FAME: The Freak TV TRANSMISJA NA ŻYWO Gdzie obejrzeć dzisiaj FAME: The Freak STREAM ONLINE LIVE 4.10

Erupcja wulkanu to pikuś przy tym, jak wybuchnął Denis Załęcki na wizji! Rzucił się na Marconia, grozi odwołaniem walki na FAME: The Freak

FAME MMA: The Freak KARTA WALK. Sprawdź, kto walczy na gali FAME: The Freak w piątek 4.10.2024

Fame: The Freak TV TRANSMISJA NA ŻYWO Gdzie obejrzeć Fame: The Freak w TV dzisiaj NA ŻYWO 4.10

Dla federacji FAME to kolejne wydarzenie w przeciągu kilku tygodni. Warto zaznaczyć, że jeszcze nie tak dawno odbyło się wielkie wydarzenie na PGE Narodowym. Emocje były ogromne od pierwszego pojedynku, gdzie Marcin "Polish Zombie" Wrzosek wygrał z Filipem Bątkowskim. Wielu kibiców czekało na wielki rewanż pomiędzy Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem z Kamilem "Szczurkiem" Łaszczykiem. Tym razem "Ferrari" nie oddał zwycięstwa i to on po jednogłośnej decyzji sędziów okazał się lepszy. W walce wieczoru nie było niespodzianki, ponieważ Tomasz Adamek pokazał Kasjuszowi "Don Kasjo" Życińskiemu, jak się powinno boksować. Legendarny pięściarz obijał włodarza Prime MMA przez wszystkie cztery rundy i triumfował jednogłośną decyzją sędziów. Finał turnieju w klatce rzymskiej był bardzo wyniszczający, a zwycięsko z tego starcia wyszedł Kamil "Taazy" Mataczyński. To właśnie on na gali FAME: The Freak zmierzy się w walce wieczoru z Josefem Bratanem w formule K-1.

W piątkowy wieczór odbędzie się kilka emocjonujących pojedynków, a kibice zebrani na arenie "Netto" w Szczecinie będzie można zobaczyć w oktagonie starcia takie jak m.in. Denisa Załęckiego z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem, Marcina Najmana w pojedynku z Tomaszem Olejnikiem, a także nie zabraknie sportowego starcia z udziałem Mateusza "Don Diego" Kubiszyna z Michałem "Wampirem" Pasternakiem.

Fame: The Freak STREAM LIVE w INTERNECIE TRANSMISJA ONLINE 4.10

Wydarzenie można obejrzeć za pomocą transmisji PPV na stronie federacji, a także dzięki usłudze CANAL+ online. W każdej chwili możecie wykupić dostęp do CANAL+ lub pakiet PPV, który znajduje się na stronie organizacji. Dwie pierwsze walki będzie można obejrzeć na "Youtubie". Relacja na żywo odbędzie się także stronie sport.se.pl.

Początek gali zaplanowano na godzinę 19:30, a pierwsze walki odbędą się po godzinie 20:00.