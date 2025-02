i Autor: UFC Mateusz Gamrot

Złe wieści dla Polaka

Fatalne wieści dla Mateusza Gamrota! Polski gwiazdor UFC nie został nawet wspomniany. Wielka szkoda

Mateusz Gamrot był gotowy do wskoczenia w ostatniej chwili do głośnej walki na gali UFC. „Gamer” chciał mierzyć się z Justinem Gaethjem, ale wszystko wskazuje na to, że nie był brany pod uwagę albo przez federację, albo przez samego zawodnika. Polski gwiazdor nie został nawet wspomniany we wpisie Amerykanina.