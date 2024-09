Federacja Clout MMA potwierdziła prawdziwą bombę! Krzysztof Rutkowski zmierzy się ze Zbigniewem Stonogą

Fani freak fightów za niespełna miesiąc znowu otrzymają dawkę wielu emocji. Federacja Clout MMA zdecydowała się na szóstą odsłonę gali 5 października 2024 roku w Tarnowie. 12 września odbył się specjalny program o nazwie "First Meet", gdzie zostali przedstawieni wszyscy bohaterowie najbliższej gali. Na samym początku nie zabrakło wymiany zdań na linii Przemek "Sequento" Skulski - Alan Kwieciński. Obaj jeszcze nie tak dawno byli najlepszymi przyjaciółmi, jednak podzieliła ich pewna sytuacja. Przez co są teraz na wojennej ścieżce. Kolejny panel doprowadził do jeszcze większych "dymów", ponieważ głównymi bohaterami byli Filip "Filipek" Marcinek, Marcin "Cesarz" Najman oraz Adrian Cios. Nie jest tajemnicą, że pomiędzy dwoma ostatnimi zawodnikami Clout MMA iskrzy, a w przeszłości dwukrotnie ze sobą walczyli i tyle samo razy "El Testosteron" został zdyskwalifikowany przez nieprzepisowe ciosy na tył głowy rywala. W programie "First Meet" znowu doszło do awantury pomiędzy nimi. Jedną z najbardziej wyczekiwanych walk to na pewno ta z udziałem Denisa Labrygi i Patryka "Wielkiego Bu" Masiaka.

Wielkie starcie na Clout MMA 6! Zbigniew Stonoga kontra Krzysztof Rutkowski

Clout MMA odpaliło prawdziwą bombę, ponieważ jednymi z bohaterów 5 października w Tarnowie zostali ogłoszeni Zbigniew Stonoga i Krzysztof Rutkowski. Skandalista, internetowy celebryta zmierzy się ze słynnym detektywem. Ta sytuacja może rozgrzać do czerwoności wszystkich fanów freak fightów w Polsce. Jak zostało powiedziane w studiu będzie to rozwiązanie długoletniego konfliktu.