Filip Chajzer zarobi w FAME górę pieniędzy! Dom w Hiszpanii spłaca się sam

Filip Chajzer w FAME przyznał się do okropnego nałogu. Zdradził poruszające szczegóły. Ostrzegł młodych ludzi

Już od pierwszych słów Filipa Chajzera na konferencji FAME 22 oczy wszystkich śledzących wydarzenie skupiły się przede wszystkim na nim. Były prowadzący program "Dzień Dobry TVN", a obecnie zajmujący się prowadzeniem lokalu gastronomicznego celebryta postanowił publicznie przyznać się do tego, że w przeszłości miał ogromny problem z niedozwolonymi substancjami, ujawniając poruszające szczegóły. Jak przekonywał sam Chajzer, walka z Tomaszem "Gimperem" Działowym to dla niego przede wszystkim okazja, aby zmierzyć się z samym sobą i swoimi słabościami, jednak nie może on narzekać również na wynagrodzenie, jakie udało mu się wynegocjować z zarządem federacji FAME. Okazuje się, że zastrzyk dużej gotówki pozwoli Filipowi Chajzerowi błyskawicznie spłacić zakupioną niedawno posiadłość na Półwyspie Iberyjskim.

Już po zakończeniu konferencji promującej FAME 22 i oficjalnym ogłoszeniu jego nazwiska na karcie walk, Filip Chajzer postanowił zamieścić w mediach społecznościowych długi post. - Czy to się komuś podoba czy nie - będę się lać w FAME MMA. Dlaczego ? Bo mogę 😉 i takie mam FLOW. Czy dla pieniędzy ? Na początku myślałem, że tak. Kupiłem mieszkanie w Hiszpanii i kredyt spłaci się dość szybko. Ale to było na początku, później dotarło do mnie, że ta walka jest dla mnie mega ważna - przekonywał na początku swojego wpisu celebryta ujawniając, że jego wypłata z FAME pozwoli mu spłacić zadłużenie.

Zarobki w federacji FAME od zawsze wzbudzają ogromne emocje tym bardziej, że duże nazwiska i gwiazdy mogące pochwalić się sporą rozpoznawalnością mogą liczyć na okrągłe sumy, czego przykładem są chociażby propozycje gaży dla YouTubera "Książulo", z którym pierwotni zestawiany był Chajzer lub dla Sebastiana Fabijańskiego, który zainkasował ogromne pieniądze za swoje trzy walki w FAME. Biorąc pod uwagę, że posiadłości w Hiszpanii mogą kosztować, w zależności oczywiście od wielkości i miejsca położenia, od ok. 100 do kilkuset tysięcy euro, Filip Chajzer musiał zadłużyć się z pewnością na kilkaset tysięcy złotych, a jego wynagrodzenie z pewnością nie zalicza się do najniższych w federacji FAME.

Nie wszystkim fanom Filipa Chajzera spodobał się jednak jego angaż w federacji FAME. W komentarzach pod postem celebryty nie brakuje wpisów od zawiedzionych internautów informujących, że mają oni zamiar przestać obserwować Chajzera w mediach społecznościowych. - Lubiłam, ceniłam a teraz się żegnam. Wspieranie patusiarstwa to jednak nie moja droga. Szkoda Filip gdzieś jednak na tej drodze zbłądziłeś. - napisała jedna z kobiet. Obecnie profil celebryty obserwowany jest przez 836 tysięcy osób.