Filip Chajzer zrywa umowę z FAME tuż przed galą na PGE Narodowym!? Poważne zarzuty w stronę federacji, niespodziewany wpis

Kiedy tylko Filip Chajzer pojawił się na konferencji promującej galę FAME 22 na PGE Narodowym, na celebrytę spadła ogromna fala krytyki, a jego nazwisko odmieniane było przez wszystkie przypadki. Kilka słów w tej sprawie dodał również Łukasz "Juras" Jurkowski, który obszernie skomentował temat walki Chajzera na freak fightowej gali. Okazuje się jednak, że do żadnego pojedynku może nie dojść. Były prowadzący "Dzień Dobry TVN" niespodziewanie postanowił bowiem poinformować, że nie chce walczyć dla FAME i zarzucił organizacji, że ta nie była w stosunku do niego fair, przez co ten stracił zaufanie do FAME-u.

- Gimper WAFLU 😉 wyzywam Cię na pojedynek 🔥Formuła K1. Na wadze zejdę do 90kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji. TO WAŻNE - Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie. - czytamy w poście Filipa Chajzerze, który pojawił się we wtorek 24 lipca na jego profilu na Facebooku i Instagramie.

Chajzer jednocześnie wyzwał Gimpera do walki charytatywnej, z której dochód miałby zostać przeznaczony na wybrany przez nich cel i jak dodaje, nadal chce walczyć. Treningi miały bowiem pozytywnie wpłynąć na jakość życia celebryty, jednak w obecnej chwili nie widzi on możliwości udziału w gali na PGE Narodowym. Federacja FAME na razie nie skomentowała wpisu Chajzera.

Jednak kilka chwil po opublikowaniu powyższego wpisu, post z obu platform społecznościowych został usunięty. Na razie nie jest więc jasne, czy nie było to jedynie "podgrzanie" atmosfery przed galą, czy być może Chajzer uznał, że wpis był nie na miejscu. Niewykluczone, że niebawem pojawi się kolejny post z wyjaśnieniem. Poniżej przedstawiamy skrin z usuniętego wpisu Chajzera.