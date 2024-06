Gala Clout MMA 5 O której godzinie dzisiaj gala Clout MMA 5 w Spodku

Podczas gali Clout MMA 5 dojdzie do wielu emocjonujących walk. Organizatorzy zadbali o to, żeby każda walka doprowadzała kibiców do czerwoności. Niestety z powodów osobistych nie dojdzie do walki pomiędzy Denisem "Bad Boyem" Załęckim, a Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem. W zastępstwie za kontrowersyjnego zawodnika do oktagonu wejdzie Michał "Wampir" Pasternak. Ponadto dojdzie do starcia stricte sportowego, w którym skrzyżują rękawice Salim Touagri z Gracjanem Szadzińskim

W walce wieczoru dojdzie do niestandardowego pojedynku 2 vs 1, gdzie zawodnicy będą się zmieniać co rundę. Mowa tutaj oczywiście o potyczce Adama "AJ" Josefa z Kacprem "Blonskym" Błońskim oraz Zbigniewem Bartmanem.

Kiedy gala Clout MMA 5 w Spodku? Gdzie oglądać galę Clout MMA 5

Na gali dojdzie również do walki kobiet, w oktagonie zobaczymy Mariannę Schreiber i Wiktorię Jaroniewską. Natomiast zaraz po tej walce dojdzie do pojedynku Natana Marconia z Łukaszem Pawłowskim.

Albert Sosnowski także zawalczy z dwoma przeciwnikami, lecz jednocześnie w porównaniu do walki wieczoru. Rywalami byłego pięściarza będą Kacper "Ludwiczek" Bociański i Mariusz "Super Mario" Sobczak.

Pierwszy raz w historii freak fightów kibice zobaczą turniej walki w samochodzie, w którym zaprezentują się: Nikodem "Kosaheere" Kosiński, Bartłomiej "Komar" Wójcik, Stanisław "Fistaszek" Tkracz oraz Michał "Zwykły Chłopak" Skudlarek.

Clout MMA 5 O której godzinie? Kiedy gala Clout MMA 5?

Gala Clout MMA 5 odbędzie się 8 czerwca 2024 w katowickim Spodku. Początek wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 20:00. Dostęp do gali można wykupić na stronie cloutmma.tv, natomiast relacja na żywo będzie prowadzona na sport.se.pl.