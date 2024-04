Gdy Mateusz Gamrot ogłosił to publicznie, rozpętała się burza. Wystarczyło kilka słów! Ogromne poruszenie w sieci

Prawda o tym, jak naprawdę pracuje się z Mariuszem Pudzianowskim dla wielu będzie szokiem. Wszystko widać jak na dłoni. Tak to wygląda za kulisami

Mateusz Gamrot przebojem wdarł się do organizacji UFC. Polak w trakcie swojej przygody z największą federacją MMA na świecie wygrał już siedem pojedynków z aż dziesięciu walk. To pozwoliło mu zajmować obecnie 5. miejsce w rankingu najważniejszej kategorii wagowej w organizacji. Podczas jubileuszowej gali UFC 300 odbyły się ważne pojedynki dla tej dywizji. Poznaliśmy również kolejnego pretendenta do pasa mistrzowskiego bronionego przez Islama Makhacheva. Aktualną sytuację w rankingu skomentował Mateusz Gamrot, który ma na celowniku kolejnego rywala.

Wieści o Conorze McGregorze gruchnęły jak grom z jasnego nieba. Na jubileuszowej gali UFC 300 przekazano informacje o jego przyszłości

UFC: Mateusz Gamrot wskazał kolejnego rywala. Gorąca reakcja fanów

Mateusz Gamrot bacznie obserwował galę UFC 300 i trudno się dziwić. Pojedynek Charlesa Oliveiry z Armanem Tsarukyanem mógł wyznaczyć jego kolejnego przeciwnika w drodze do walki o mistrzowski tytuł. Polak zajmuje obecnie piąte miejsce w rankingu, a pretendentem do tytułu jest Dustin Poirier, jego klubowy kolega. Swojego przeciwnika zna jeszcze Michael Chandler, który zmierzy się z Conorem McGregorem.

Po wygranej Tsarukyana z Oliveirą, Mateusz Gamrot zabrał głos na temat swojego potencjalnego następnego pojedynku. Rzucił wyzwanie Brazylijczykowi i w sieci momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy.

- Świetna walka, ale teraz wszystko jest już jasne. Następny będzie Charles Oliveira – napisał Gamrot na Twitterze.

Great fight, but now it's clear. Charles Oliveira is next 🔥@ufc— Mateusz Gamrot (@gamer_mma) April 14, 2024

Mateusz Gamrot wyzwał Charlesa Oliveirę. Wielkie poruszenie w komentarzach

W sieci momentalnie posypała się burza komentarzy, która podzieliła internautów.

- Gamrot zostawia zbędne, na cel obiera właściwe – napisał na Twitterze komentator Maciej Turski. - Nie lepiej Tsarukyan? Rewanże lepiej chwytają – dodał od siebie jeden z kibiców.

