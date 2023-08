Gigantyczna awantura przed FAME MMA 19. Szeliga i Wrzosek prawie się pobili. Padły słowa o "pompowaniu" żonu trenera

Początek września w świecie freak-fightów będzie stał pod znakiem gali FAME MMA 19. Zobaczymy na niej kilka znanych twarzy i jest pewne, że niektóre pojedynki będą budowały atmosferę całego wydarzenia. Mowa tu choćby o starciu Arkadiusza Tańculi z Amadeuszem Ferrarim. Zawodnicy nie przepadają za sobą, co i tak jest eufemizmem i możemy spodziewać się, że przed galą dojdzie do wielu ostrych wymian.

Szeliga starł się z Wrzoskiem. Padły okropne słowa

Gorąco zrobiło się również pomiędzy Piotrem Szeligą i Marcinem Wrzoskiem. Obaj panowie mieli okazję spotkać się w klatce na początku tego roku, ale walka potrwała bardzo krótko, co spowodowane było kontuzją "The Polish Zombie". Teraz Szeliga i Wrzosek znów skrzyżują rękawice, ale atmosfera między nimi jest zdecydowanie bardziej gęsta niż poprzednio, o czym świadczą zakulisowe utarczki. Wideo z awantury pojawiło się na Twitterze Michała Rogozińskiego.

Wymiana zdań była ostra. - Co powiedziałem? - zapytał Szeligę Wrzosek. - Że pompuje k**** żonę swojego trenera - odpowiedział zdenerwowany "Szeli", który był trzymany przez innych, aby nie podszedł do rywala. - A nie jest tak? - dopytywał Wrzosek. - Zaraz ci wyk***** w zęby człowieku. A jest tak k****? Znasz tę sytuację k****? Jedź do niego i się go zapytaj. Przesadzasz człowieku naprawdę - dopowiedział Szeliga. - Ale po co takie moje rzeczy prywatne poruszać? Jesteśmy w Fame MMA, masz coś do mnie? To masz do mnie, a po c*** ją w to wciągasz? - kontynuował wściekły Szeliga. Całe nagranie możecie zobaczyć W TYM MIEJSCU. WYSTARCZY KLIKNĄĆ

