Gigantyczna wtopa UFC! Wielki powrót Jona Jonesa ujawniony... przez pomyłkę. Hitowe starcie

Wielki powrót staje się faktem. Legendarny Jon Jones kolejny raz wejdzie do klatki największej organizacji MMA na świecie. Na UFC 285 w Las Vegas nastąpi przełomowe wydarzenie. "Bones" zawalczy w nowej kategorii wagowej - i to od razu o pas. Jon Jones nie wraca do kategorii półciężkiej, w której napisał swoją legendę. Z przytupem wchodzi do nowej kategorii wagowej. Jon Jones zmierzy się o pas mistrza UFC w wadze ciężkiej. Jego przeciwnikiem nie będzie jednak Francis Ngannou, który został zwolniony.

UFC: Ogromna wtopa z ogłoszeniem walki Jona Jonesa

UFC zaliczyło potężną wtopę z ogłoszeniem starcia Jon Jones - Ciryl Gane podczas gali UFC 285 w Las Vegas. Wybitni wojownicy mogli się nieźle zdziwić, gdy informację przedwcześnie przekazała arena w Las Vegas, gdzie dojdzie do tego starcia. Bilboardy pojawiły się przed oficjalnym ogłoszeniem pojedynku.

Kilka godzin później po gali UFC Fight Night informacja została potwierdzona przez Danę White'a. Szef UFC przekazał także wieści o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym mistrzem wagi ciężkiej Francisem Ngannou.

Kim jest Jon Jones?

Jon Jones stoczył 28 pojedynków w zawodowym MMA. Wygrał 26 starć, jeden pojedynek przegrał, a jeden werdykt zamieniono na no-contest. Jones dołączył do UFC w 2008 roku. Dwa lata później przegrał jedyne starcie w karierze - z Mattem Hamillem w finale The Ultimate Fighter. Był mistrzem kategorii półciężkiej przez wiele lat.