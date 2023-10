Już w najbliższą sobotę 28 października odbędzie się druga gala organizowana przez federację CLOUT MMA, na której nie zabraknie głośnych pojedynków z walką wieczoru Denis Załęcki - Daniel Omielańczuk na czele. W ostatniej niemalże chwili, podczas II konferencji przed nadchodzącą galą, organizacja dopięła jeszcze jeden pojedynek, który podgrzał atmosferę. Arkadiusz Pawłowski z niekrytą satysfakcją ogłosił ze sceny, że na CLOUT MMA 2 dojdzie do walki Gohy Magical vs Nikita.

Goha Macigal i Nikita zawalczą na CLOUT MMA 2! Wielkie zaskoczenie, szalona walka last minute

Tuż po wywołaniu starszej z zawodniczek na scenę, na której doszło do face 2 face'a, publiczność zgromadzona na konferencji dosłownie łapała się za głowę nie mogąc uwierzyć, że mama Daniela Magicala wejdzie już za kilka dni do oktagonu, aby zmierzyć się z byłą partnerką swojego syna.

Goha Magical wchodzi do oktagonu! Wielka zapowiedź sprawiła, że wszyscy łapali się za głowę. Goha - Nikita na CLOUT MMA 2

Jak wynika z oficjalnej zapowiedzi walki CLOUT MMA, "Margaret" przez kilka ostatnich tygodni miała przygotowywać się do tego pojedynku co każe sądzić, że starcie to jest szykowane przez federację już od jakiegoś czasu. Dla "Gohy" będzie to oczywiście debiut w klatce, natomiast dla jej rywalki będzie to drugie starcie w klatce. W swoim pierwszym pojedynku przegrała ona z "Najlepszą polską dziennikarką". PPV gali CLOUT MMA 2 możecie wykupić przez specjalny link Super Expressu, klikając TUTAJ.

GOSIA "MARGARET" MAGICAL vs NIKITA to HALLOWEEN FIGHT CLOUT MMA 2 🚨TEGO NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ! Halloweenowa walka już w tę sobotę na CLOUT MMA 2 👑MARGARET zasuwała mocno na treningach przez ostatnie miesiące przed swoim debiutem. Jej rywalką będzie NIKITA, którą zna… pic.twitter.com/WHrjjsPl6D— CLOUT MMA (@cloutmma) October 25, 2023