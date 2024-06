Gruchnęły sensacyjne wieści o Mamedzie Khalidovie. Legenda powiedziała "nie". Doniesienia, których nikt się nie spodziewał

Marcin Najman niespodziewanie zwrócił się do fanów i ogłosił, że jego misja dobiegła końca! "Zrobiłem, co mogłem". Specjalnie nagranie

Mamed Khalidov ostatni raz w klatce KSW pojawił się pod koniec lutego na gali KSW: Epic, kiedy to zmierzył się w boksie z Tomaszem Adamkiem. Legenda polskiego MMA przegrała przede wszystkim z kontuzją, bo kości w jego ręce było pogruchotane i niezbędna była rekonwalescencja. Khalidov wrócił już do pełni zdrowia i trenuje przed kolejną walką. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą zawodnik przyznał, że szykuje się do powrotu pod koniec roku, więc można przypuszczać, że zobaczymy go na jubileuszowej gali KSW 100. Ale kto będzie jego rywalem, wciąż nie jest jasne.

Niedawno pojawiły się plotki, że Khalidov miał dostać ciekawą propozycję. Portal MMA.pl informuje, że Roberto Soldić jest w zasadzie pewny rozstania z federacją ONE Championship, do której dołączył w 2022 roku. Kariera Chorwata w tej organizacji nie rozwinęła się tak, jak wszyscy tego oczekiwali i były mistrz KSW stoczył zaledwie dwie walki i obie były nieudane. Informatorzy MMA.pl sugerują, że Soldić jest skłonny wrócić do Polski.

Zawodnik miał nawet zaproponować rewanż z Khalidovem, co na pewno byłoby ogromnym hitem dla KSW. Jednak 43-latek na tę chwilę ma być niezainteresowany drugim starciem z "Robocopem", bo ma mieć inne plany na przyszłość. Przypomnijmy, że Khalidov z Soldiciem zmierzyli się w grudniu 2021 roku i legenda KSW została wówczas brutalnie znokautowana przez reprezentanta Chorwacji.