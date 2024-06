Oczy wyszły nam z orbit po niespodziewanym nagraniu Mameda Khalidova! Wprost powiedział o starości, a później zrobił to...

Najpiękniejsza zawodniczka KSW po ponad roku wraca do klatki! Karolina Owczarz nie może się już doczekać

Pomimo upływu lat, nazwisko Mameda Khalidova wciąż wzbudza ogromne emocje, a kolejne walki jednego z największych gwiazdorów federacji KSW przyciągają masę kibiców nie tylko przed ekrany, ale również na trybuny obiektów, w których bije się legenda polskiego MMA. Khalidov dobrze wie, jak ważny jest kontakt ze swoimi fanami i podobnie, jak chociażby Mariusz Pudzianowski, regularnie publikuje on w mediach społecznościowych kolejne posty i relacje pokazując skrawki swojego życia oraz informując, jak obecnie wyglądają jego treningi. Jedno z ostatnich nagrań mogło wywołać niemałe uznanie u internautów, kiedy prawie 44-letni Mamed Khalidov, który dopiero co zmagał się z kontuzją ręki pokazał, jak sprawnie podciąga się na linie.

Legendarny zawodnik KSW opublikował na swoim Instagramie długie nagranie, na którym pokazał część swojego treningu. - Starość nie radość - napisał krótko Khalidov na Instagram Stories oznaczając klub Arrachion Olsztyn. Następnie zaczął wspinać się na linie aż do sufitu z pozycji siedzącej, co zajęło mu mniej, niż 7 sekund.

i Autor: Instagram/ mamed_khalidov screen Mamed Khalidov na treningu

Wiele wskazuje na to, że Mamed Khalidov jest już w bardzo dobrej formie fizycznej i zaleczył kontuzję ręki, która zmusiła go do przerwania pojedynku z Tomaszem Adamkiem podczas specjalnej gali XTB KSW EPIC, która odbyła się w lutym w PreZero Arenie Gliwice. Najpewniej kolejne starcie z udziałem legendy polskiego MMA odbędzie się na gali KSW 100, która planowana jest na końcówkę 2024 roku.