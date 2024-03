Gwiazdor FAME MMA kupił wielkie mieszkanie za ponad milion złotych! Warszawska nieruchomość pokaźnych rozmiarów

W szeregach federacji FAME MMA nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się dużą rozpoznawalnością, a do tego grona z pewnością zaliczyć trzeba również Piotra "Szeliego" Szeligę. W ostatnim czasie ma on okazję niezwykle często wchodzić do klatki, a dla FAME MMA stoczył już aż 9 pojedynków - ostatni z nich na jubileuszowej gali FAME 20 z Natanem Marconiem, gdzie bił się jedną ręką i wygrał już w pierwszej rundzie. Okazuje się, że Szeliga nie może narzekać na zarobki, bowiem niedawno pochwalił się, że nabył nieruchomość znajdującą się na warszawskich Bielanach.

Jeszcze do niedawna Piotr Szeliga mieszkał w Rzeszowie, jednak jego życie w ostatnich miesiącach mocno zaczęło się zmieniać. Oprócz wejścia w związek ze swoją obecną partnerką, "Szeli" postanowił również zmienić klub i dołączyć do zespołu trenera Mirosława Oknińskiego w Akademii Sportów Walki Wilanów. Przeprowadzka do Warszawy wydawała się zatem nieunikniona, jednak Szeliga nie miał zamiaru wynajmować mieszkania i pochwalił się na jednym ze streamów, że nabył nieruchomość.

Piotr Szeliga kupił dom w Warszawie za ponad milion złotych. Pochwalił się

Podczas rozmowy m.in. z innym z zawodników FAME MMA "Dżinoldem", Szeliga wyliczał, że jego mieszkanie ma 93 lub 96 m2. To skłoniło jego rozmówców do zadania pytania, jakie koszty miesięczne ponosi z tytułu wynajmu mieszkania o tak dużym metrażu. - No nie no, kupiłem to, za 1 mln 200 tys. - pochwalił się Szeliga natychmiast odpowiadając wyraźnie zdziwionym rozmówcom, że sami z pewnością mogą pochwalić się milionami na kontach.