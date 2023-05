Gwiazdor KSW przyznał się do tego po latach. Zdradził, jak został wyrzucony ze szkoły. Nieznana historia ujrzała światło dzienne

Zdębieliśmy po zobaczeniu, co stało się z brzuchem Dominika Abusa! Gwiazdor Gogglebox zdjął koszulkę publicznie i wszystko się wydało

Arkadiusz Wrzosek to jeden z bohaterów zbliżającej się wielkimi krokami gali KSW: XTB Colosseum 2. Uznany kickbokser szykuje się do starcia z Bogdanem Stoiką. 3 czerwca, w dniu swoich urodzin, zaprezentuje się przed publicznością liczącą kilkadziesiąt tysięcy osób. W specjalnym materiale "Dzień z zawodnikiem" opowiedział o swojej przeszłości. Zdradził, że... został kiedyś wyrzucony ze szkoły.

- Tutaj do liceum chodziłem. Mieszkałem jeszcze na Powiślu. Wyj**ali mnie po dwóch latach. Było miło - wspomina z lekkim uśmiechem Arkadiusz Wrzosek. - Ciekawe, co sobie myślą teraz ci nauczyciele, którzy we mnie nie wierzyli - dodał po chwili.

Dlaczego doszło do takiej sytuacji z wyrzuceniem go ze szkoły? - Frekwencja chyba... Z tego co pamiętam. Miałem trudny okres jak miałem 17-18 lat. Dwa dni po uzyskaniu "osiemnastki" zostałem wykreślony z listy uczniów - opowiada w "Dniu z zawodnikiem" na kanale KSW na YouTube.

Arkadiusz Wrzosek o swoim wykształceniu. "Wziąłem się za naukę"

Arkadiusz Wrzosek, który na KSW na Stadionie Narodowym zmierzy się z Bogdanem Stoiką, przyznał, że wziął się za naukę i niedługo będzie bronił magisterki.

- Aktualnie przygotowuję się do obrony magisterki. Wziąłem się za naukę! Musiałem chyba przejść taki okres w życiu. W lipcu mam obronę. Zarządzanie, specjalizacja management sportowy. Dwa lata temu obroniłem licencjat - mówił Wrzosek.

Kiedy gala KSW: XTB Colosseum 2?

Już 3 czerwca gala XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie prawdziwa uczta dla kibiców MMA - w akcji zobaczymy m.in. Mameda Khalidova, Mariusza Pudzianowskiego, Mariana Ziółkowskiego czy Artura Szpilkę.