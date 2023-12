Gwiazdy FAME MMA zostały zapytane o stolicę USA. Ich odpowiedzi stały się hitem internetu. Tylko Natan wyszedł z opresji

Marcin Najman wyszedł fanom naprzeciw! "El Testosteron" rzucił propozycję nie do odrzucenia

FAME MMA postanowiło uczcić tegoroczne Mikołajki w wyjątkowy sposób. 9 grudnia największe gwiazdy federacji ponownie wejdą do klatki na gali FAME Reborn, a trzy dni wcześniej atmosfera była diametralnie inna. Organizacja zorganizowała pierwszy charytatywny turniej "Influenceriada", w którym wzięli udział Alan Kwieciński, Daro Lew, Josef Bratan, Natan Marcoń i Piotr Szeliga. Pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę, a federacja pod koniec programu chwaliła się, że uzbierała na szczytny cel ponad 60 tysięcy złotych. Przyczynił się do tego również przebieg programu, w którym nie brakowało hitowych momentów.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

Gwiazdy FAME MMA nie znały stolicy USA. Jedynie Natan sobie poradził

Od początku gra obfitowała w wiele niecodziennych odpowiedzi na teoretycznie łatwe pytania. W końcu wkroczyła w decydujący etap. Finał składał się z trzech zamkniętych pytań, na które odpowiadali wszyscy zawodnicy. Były one ułożone w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego, ale już pierwsze sprawiło gwiazdom FAME spore problemy. Polegało ono na wskazaniu stolicy USA spośród odpowiedzi: Nowy Jork, Los Angeles, Waszyngton i San Francisco. Aż czterech zawodników wskazało błędną odpowiedź!

Jako pierwszy wypowiedział się Alan Kwieciński, który wybrał Nowy Jork. Już wtedy potwierdzono, że to błędna odpowiedź, co poruszyło resztę graczy. Tylko Natan Marcoń wiedział, że chodzi o Waszyngton! Josef Bratan, Piotr Szeliga i Daro Lew również wskazali Nowy Jork, przez co stracili postawione przez siebie punkty. Ostatecznie Natan zdecydowanie wygrał cały program, wykazując się największą wiedzą spośród uczestników mikołajkowej zabawy. Opisywany moment obejrzysz w wideo poniżej: