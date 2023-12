Hajto vs Wawrzyniak na CLOUT MMA 3: Santa Clout! Wielkie starcie dwóch byłych piłkarzy stanie się faktem

Co za transfer FAME MMA! Federacja wszystko ogłosiła, dołącza prawdziwa legenda!

Czas na trzecią galę CLOUT MMA! Świąteczno-nowroczne wydarzenie odbędzie się już w piątek 29 grudnia w Warszawie. W karcie walk nie mogło zabraknąć głośnych sportowych nazwisk. Do klatki organizacji, którą dowodzą Lexy Chaplin i Sławomir Peszko, wraca Tomasz Hajto.

Znakomity reprezentant Polski na pierwszej gali przegrał ze Zbigniewem Bartmanem i na koniec grudnia powalczy o pierwszą wygraną w przygodzie ze sportami walki. To będzie starcie o miano najlepszego polskiego obrońcy w historii! Jego przeciwnikiem będzie inny etatowy kadrowicz Jakub Wawrzyniak. Uczestnik mistrzostw Europy z 2008, 2012 i 2016 roku wystąpił w narodowych barwach 49 razy. W klatce pojawi się po raz pierwszy. – Kilka miesięcy temu sobie tego nie wyobrażałem, ale spróbowałem treningu sportów walki. To jest coś innego! Ekstremalny wysiłek. Co najważniejsze, znowu poczułem w sobie tę duszę. Po pierwszych zajęciach z trenerem poczułem, że znów jestem sportowcem – mówi Jakub Wawrzyniak przed debiutem.

To pierwsza z wielu emocjonujących walk, którą fani zobaczą na wyjątkowym, świąteczno-noworocznym wydarzeniu. Gala CLOUT MMA 3: Santa Clout odbędzie się w piątek 29 grudnia w Studiu Polsatu. Sprzedaż biletów trwa na GoingApp.pl. Już niedługo ruszamy ze sprzedażą PPV wraz z nowym dostawcą StreamOnline.