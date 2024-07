Jacek Murański na fali po pokonaniu Marcina Najmana? Ma raz na zawsze wyjaśnić wielki konflikt z Pawłem Jóźwiakiem

To, co dzieje się obecnie u Sebastiana Fabijańskiego mrozi krew w żyłach. Porażające wyznanie, wszystko powiedział publicznie

Pierwsza walka Murański - Jóźwiak odbyła się w lipcu zeszłego roku na PRIME MMA 5 we Wrocławiu i jednogłośnie padła łupem byłego prezesa FEN. Trzynaście miesięcy później dojdzie do niej w tym samym miejscu, a wszystko przez kontrowersyjny werdykt ze styczniowej gali PRIME 7. "Muran" wygrał rewanż w boksie niejednogłośną decyzją sędziów, choć wielu ekspertów nie zgadza się z tym orzeczeniem. Wielcy rywale ponownie zmierzą się na zasadach boksu w małych rękawicach i raz na zawsze mają wyjaśnić, który jest lepszy. Murański przystąpi do tej walki po wielkim zwycięstwie z Marcinem Najmanem, które odniósł w marcu.

Murański vs Jóźwiak 3 na PRIME 9

56-letni freak-fighter jest obecnie na fali trzech zwycięstw z rzędu. Wszystko zaczęło się od wygranej ze "Starym Wiewiórem" na PRIME 6. Było to pierwsze zwycięstwo "Murana" w karierze i ewidentnie dodało mu wiatru w żagle. Trzy miesiące później na PRIME 7 odniósł wspomniane kontrowersyjne zwycięstwo z najbliższym rywalem, a na CLOUT MMA 4 wygrał przed czasem w hitowej walce z Najmanem. To naładowało go na tyle, aby po pięciu miesiącach przerwy ponownie zmierzyć się z Jóźwiakiem.

Warto zaznaczyć, że po ich ostatniej walce były prezes FEN złożył odwołanie od werdyktu, jednak ostatecznie wycofał ten protest. "Uczynił to mimo otrzymania od PRIME MMA informacji o trzech niezależnych opiniach sędziów zawodowych, którzy wskazali na jego zwycięstwo" - informowała wówczas federacja. Miejmy nadzieję, że 3 sierpnia obędzie się bez podobnych kontrowersji i ten wielki konflikt zakończy się na trylogii.