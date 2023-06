i Autor: HIGH League screen, Instagram/ marcin.najman Jacek Murański, Marcin Najman

Jacek Murański nie zapomniał o Najmanie! Publicznie domaga się z nim walki mimo zawieszenia HIGH League! Użył mocnych słów

Waldemar Kowalski 6:51

Jeszcze niedawno wielu fanów freak-fightu miało nadzieję, że bardzo szybko będziemy w stanie zobaczyć długo wyczekiwane starcie Marcina Najmana z Jackiem Murańskim. Problemy federacji HIGH League sprawiły jednak, że ostatnia gala HIGH League 7 nie doszła do skutku, a poszczególni zawodnicy zaczęli przechodzić do innych federacji. Okazuje się jednak, że takie zestawienie wciąż jest możliwe i bardzo chce go Jacek Murański, co potwierdził w swoim ostatnim wywiadzie dla "Salon24".