Jacek Murański wściekł się na Marcina Najmana. Ostre słowa nie pozostawiają złudzeń

Jacek Murański - Paweł Jóźwiak. Ta walka rozgrzewała miłośników freak-fightów w całej Polsce. Atmosfera przed starciem była konsekwentnie podgrzewana aż wreszcie znalazła ujście w klatce podczas weekendowej gali PRIME. I tym razem Murański musiał uznać wyższość przeciwnika, ale po raz kolejny pokazał niezwykłą wytrzymałość. Mimo przyjęcia potężnych razów wciąż stał i wytrwał do samego końca. Nic dziwnego, że ogromny szacunek do rywala po starciu przedstawił wygrany. Jóźwiak nie tylko komplementował Murańskiego, lecz także oddał hołd jego zmarłemu synowi. Mimo takich scen, swoje trzy grosze musiał wtrącić Marcin Najman. Słynący z komentowania otaczającej go rzeczywistości "El Testosteron" odniósł się do głośnej walki.

Najman zaatakował Murańskiego. Jest odpowiedź

Już w przeszłości między Najmanem i Murańskim było gorąco. Tym razem "El Testosteron" skrytykował postawę drugiego z wymienionych. Siłą rzeczy nie spodobało się to Murańskiemu. Odniósł się on do wypowiedzi w swoim wpisie na Instagramie. Obok słów pisanych pojawiło się wideo z wywiadu z trenerem Pawła Jóźwiaka, który dziennikarz "Super Expressu" przeprowadził tuż po gali PRIME. Marcin Naruszczka w pozytywnych słowach wypowiedział się o przygotowaniu Murańskiego do ostatniej walki.

Murański tak odpowiedział Najmanowi

"Ważne jest nie tylko co ktoś mówi ale też KTO CO MÓWI!!! Marcin Naruszczka to zawodnik zawodowy, znany z tego, że ma niesamowitą wytrzymałość, ocean charakteru i odporność na uderzenia - ksywa "Betonowa Głowa" - zaczął Murański. "Ps. Bo widzę, że już inny Marcin (ten od poddawania walk w 15 sekund) się odzywa i podśmiewa z mojej porażki. Marcinku Najmaniku "Pomponiku" ty mój - Jeżeli ktoś taki jak Marcin Naruszczka powie kiedykolwiek o tobie "Klepaczu" to co powiedział dziś o mojej postawie w walce, wtedy dopiero będziesz miał jakiekolwiek podstawy żeby oceniać mnie....A skoro dobrze wiemy, że słowa szacunku od kogoś takiego jak Marcin Naruszczka w twoim kierunku nigdy nie padną tak więc... ZACHOWAJ PO PROSTU PRAWO DO MILCZENIA" - zwrócił się już bezpośrednio do Najmana na koniec.

