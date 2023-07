Jan Błachowicz - Pereira RELACJA NA ŻYWO Błachowicz - Pereira za darmo w internecie UFC 291 Błachowicz - Pereira wynik live online Jan Błachowicz - Pereira WYNIK

UFC 291 KARTA WALK KTO walczy na UFC 291 Jan Błachowicz - ALex Pereira kolejność walk UFC 291

Karta główna UFC 291:

Walka wieczoru: Dustin Poirier - Justin Gaethje

Co-main event: Jan Błachowicz - Alex Pereira

Tony Ferguson - Bobby Green

Michael Chiesa - Kevin Holland

Sonda Kto wygra walkę Błachowicz - Pereira? Jan Błachowicz Alex Pereira

Na żywo Błachowicz - Pereira Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z walki Jan Błachowicz - Alex Pereira podczas gali UFC 291 w Salt Lake City! Walka Polaka powinna rozpocząć się ok. godziny 5:00-5:30. Zapraszamy!

Odśwież relację

Walka Błachowicz - Pereira RELACJA NA ŻYWO UFC 291 Jan Błachowicz - Pereira wynik live online relacja Błachowicz - Pereira WYNIKI

Kolejne walki Jana Błachowicza w federacji UFC wzbudzają ogromne emocje i pomimo faktu, że odbywają się one w środku nocy czasu polskiego, przed telewizorami gromadzą się tłumy, aby dopingować "Cieszyńskiego Księcia". Nie inaczej będzie tym razem, kiedy w co-main evencie gali UFC 291 Jan Błachowicz zmierzy się z Alexem Pereirą. Od czasu ostatniej walki Błachowicza minęło już ponad siedem miesięcy, kiedy to remisem zakończyło się jego starcie z Magomiedem Ankalajewem o zwakowany pas wagi półciężkiej. "Cieszyński Książę" wciąż jednak ma wielką nadzieję, że uda mu się wreszcie odzyskać tytuł, który stracił w październiku 2021 roku na rzecz Glovera Teixeiry. Ewentualna wygrana w walce Błachowicz - Pereira może znaczenie przybliżyć go do tego celu. Zapraszamy na relacje na żywo z co-main eventu gali UFC 291 Błachowicz - Pereira!