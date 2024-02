Joanna Jędrzejczyk pokazała się w samym staniku. Gorące zdjęcie 36-latki wywołało poruszenie. Fani się nie hamowali

Joanna Jędrzejczyk w samym staniku. Poruszenie fanów pod gorącym zdjęciem

Joanna Jędrzejczyk zakończyła owocną karierę w czerwcu 2022 roku. To wtedy stoczyła ostatnią walkę w UFC i ogłosiła przejście na sportową emeryturę. Na niej zamierzała cieszyć się życiem i wygląda na to, że świetnie jej to wychodzi. Widać to m.in. w mediach społecznościowych "JJ". 36-latka jest w nich bardzo aktywna i dzieli się z fanami wieloma chwilami z życia. A to jest naprawdę intensywne, bo była mistrzyni UFC uwielbia podróże, zwłaszcza gdy chodzi o ciepły klimat. Na Instagramie Jędrzejczyk można znaleźć wiele letnich zdjęć i nagrań, a te najnowsze pochodzą z Miami, gdzie cieszy się pełnym słońcem.

Legenda polskiego MMA od kilku dni przebywa na Florydzie i aktywnie upamiętnia te chwile w social mediach. Klimat w Miami wręcz zachęca do zrzucenia ubrań i wskoczenia w bikini, z czego Jędrzejczyk chętnie korzysta. Jedno z jej zdjęć w samym staniku od stroju kąpielowego wywołało spore poruszenie fanów. Niektóre wpisy spotkały się nawet z ostrą reakcją. "Asiu bez stanika musisz się zacząć opalać" - napisał jeden z internautów, który zwrócił uwagę na nierówną opaleniznę 36-latki. Został jednak ostro skrytykowany. "Ale piękna i seksowna", "Moja JJ jest zawsze najgorętsza", "Piękna JJ" - brzmiały inne bezpośrednie wpisy.