Juras nie mógł powstrzymać łez! Wielkie uhonorowanie byłego zawodnika KSW, ogromne emocje

Artur Szpilka miał do powiedzenia Pudzianowskiemu tylko jedno po znokautowaniu go na Narodowym! Wplątał w to Materlę

Na PGE Narodowym odbyła się gala XTB KSW Colosseum 2. Podczas tego wydarzenia było wiele emocji, dzięki czemu kibice mogli być zadowoleni z takiego widowiska. W walce wieczoru Mamed Khalidov już trzeci raz w karierze podejmowała Scotta Askhama. 42-latek od początku starcia kontrolował to co się dzieje w oktagonie, a w trzeciej rundzie popisał się efektownym kopnięciem, dzięki czemu mógł triumfować przed końcem czasu. Nie zabrakło poruszenia na stadionie podczas pojedynku Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim. Były strongman mógł zakończyć starcie już w pierwszej rundzie, jednak przetrwał gorszy okres "Szpila" i w drugiej rundzie wyprowadził cios, który zakończył walkę na jego korzyść.

Juras doceniony przez KSW! Wielkie wyróżnienie byłego zawodnika sportów walki

Łukasz "Juras" Jurkowski zakończył karierę w 2011 roku, ale po sześciu latach wrócił do klatki i stoczył walkę z Rameau Thierrym Sokoudjou, wówczas komentator "Polsatu Sport" wygrał. Od tamtego czasu wchodził do klatki z Martinem Zawadą, Stjepanem Bekavacem oraz Mariuszem Pudzianowskim. Jurkowski słynie także z komentowania sportów walki, a podczas gali XTB KSW Colosseum 2 został wyróżniony przez federację i trafił, jako pierwszy w historii do "Hall of Fame". Nie zabrakło łez oraz wielu emocji towarzyszących "Jurasowi", który wszedł do oktagonu odebrać pierścień przy piosence Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Tak skomentował to wydarzenie sam bohater w mediach społecznościowych. - To był niesamowity wieczór dla mnie. Najpiękniejsze podsumowanie 25 lat w sportach walki jakie mogłem sobie wymarzyć. Dziękuje za każde dobre słowo jakie dostałem od Was. Jesteście najlepsi - napisał były zawodnik KSW.

