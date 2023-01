Kamila Wybrańczyk podzieliła się świetną nowiną. Trudno powstrzymać wzruszenie, musiała wiele poświęcić

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk już od dłuższego czasu są jedną z najpopularniejszych par sportowych w Polsce. Oboje chętnie korzystają z mediów społecznościowych i dzięki temu kibice mogą dowiadywać się na bieżąco, co u nich słychać. A że nie narzekają na brak zajęć, to zawsze mają się czym pochwalić. Tym razem narzeczona polskiego pięściarza podzieliła się bardzo wesołą i ujmującą informacją.

Wybrańczyk kupiła mamie mieszkanie. Nie ukrywała wielkiej radości

Okazuje się, że Wybrańczyk postanowiła kupić mamie... mieszkanie! - Kupiłam mamci mieszkanie! - rozpoczyna swoje nagranie na Instastories partnerka Szpilki i pokazuje akt notarialny. - Jadę do urzędu gminy i jadę na mieszkanko, to pokażę wam, co jest zrobione, a co nie. Ale się jaram! - dodała Wybrańczyk. W mediach społecznościowych pokazała m.in., jak będzie wyglądała łazienka w mieszkaniu.

- Tak sobie tutaj siedzę... Pięknie jest. Mamcia będzie miała fajnie. Nowe życie. Nowe mieszkanie, nowe życie - mówiła na kolejnym nagraniu Wybrańczyk. - Może na stare lata jeszcze ułoży sobie fajnie życie. To najważniejsze. Idę rozpakowywać kolejne rzeczy, mamy całe auto tym załadowane - przyznała partnerka Szpilki. Trzeba przyznać, że to wielki i piękny gest ze strony Wybrańczyk, bo nowe mieszkanie w obecnych czasach to przede wszystkim ogromny wydatek. Ale czego nie robi się dla swoich rodziców.

i Autor: Instagram/kamiszkolandia Kamila Wybrańczyk