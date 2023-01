Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka na KSW! Jest jeden znak zapytania, hitowe starcie nadchodzi

Na ten pojedynek znów czekać będzie cała sportowa Polska. Na gali KSW ma dojść do prawdziwego hitu! Pojedynek Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka miałby wiele pasjonujących akcentów. I wiele wskazuje na to, że zobaczymy to w klatce. W programie "Klatka po klatce" poinformował o tym dziennikarz portalu SportoweFakty.wp.pl Artur Mazur. Artur Szpilka potwierdził, że zaakceptował już to starcie. Według informacji dziennikarza, zielone światło dał także sam Pudzianowski.

Zmiana na karcie walk KSW 78 tuż przed galą! Poznaliśmy nowe nazwisko, potrzebne było zastępstwo

Pudzianowski - Szpilka na KSW! Jest jeden znak zapytania

Rehabilitacja Artura Szpilki trwa cały czas, ale zawodnik jest już naładowany emocjami na przygotowania. - Sam już wiem, do czego będę się szykował. Jestem naładowany! Emocje są pozytywne. Jest sportowa złość, a to jest potrzebne. Jak jest motywacja nie tylko finansowa, ale przede wszystkim sportowa to ja się tym jaram - przyznał w programie "Klatka po klatce".

Szpilka nie ukrywał, że ten pojedynek to wielkie wyzwanie dla niego. - Oczywiście, że tak. Nie chciałbym się wywodzić na temat tej walki, ale jest dla mnie ogromnym wyzwaniem sportowym. Trenuje MMA już 13 lat, to zawodnik wagi ciężkiej. Byłem z nim między linami i teraz jest coś na rzeczy - dodał.

Tomasz Adamek rozjechał Amadeusza Ferrariego przed walką na FAME MMA. Nie miał litości, krótko o umiejętnościach

Pudzianowski - Szpilka: Termin nieznany! Wszystko zależy od rehabilitacji

Szefowie KSW mają zastanawiać się nad terminem, bo wiele zależy od tego, jak przebiegnie rehabilitacja "Szpili". Szpilka zdradził, że po wakacjach w styczniu zacznie przygotowania.

- Pod koniec stycznia wyjedziemy ekipą na wakacje, wracam i grubo zasuwam z biodrami. Koniec lutego, trzy miesiące potrzebuję na przygotowania, żeby zrobić to jak najlepiej potrafię. Jazda! - kończy.

Trailer FAME MMA 17 opublikowany. Sława, pieniądze, hejt i wyzwiska. Zobacz wideo