Trailer FAME MMA 17 opublikowany. Sława, pieniądze, hejt i wyzwiska. Zobacz wideo

Federacja FAME MMA opublikowała na swoim kanale na portalu YouTube oficjalną zapowiedź gali FAME 17. Krótki klip robi ogromne wrażenie i przypomina trailery najlepszych produkcji filmowych. Hasło przewodnie “Jesteś swoim największym wrogiem…” skłania widzów do refleksji, nad tym, co tak naprawdę stanowi najtrudniejsze wyzwanie dla zawodników największej w Europie federacji freak-fight.

Tomasz Adamek rozjechał Amadeusza Ferrariego przed walką na FAME MMA. Nie miał litości, krótko o umiejętnościach

W materiale zobaczyć możemy bohaterów najbliższej gali, m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Amadeusza “Ferrariego” Roślika, Kamila Łaszczyka, Tomasza “Gimpera” Działowego czy Arkadiusza Tańculę. W trailerze widzimy zawodników, którzy wchodząc w dialog z samym sobą, przedstawiają widzowi nie zawsze dostrzegane aspekty, jakie niesie za sobą popularność.

FAME MMA 17: Jest trailer gali FAME

Walka na FAME to nie tylko walka z przeciwnikiem w oktagonie. To przede wszystkim walka z samym sobą. Ze swoimi lękami, kompleksami i powątpiewaniem w samego siebie. FAME to sława, pieniądze i szansa na zaistnienie w wyobraźni widza. To również konieczność zmierzenia się z falą hejtu, wyzwisk i odrzucenia, które towarzyszą zawodnikom niemal na każdym kroku.

Przemiana Boxdela sprawi, że wielu padnie z wrażenia! Włodarz FAME MMA chudnie w oczach przed walką z Pawłem Jóźwiakiem na FAME 17

Wejście do klatki stanowi moment kulminacyjny w konfrontacji nie tylko z przeciwnikiem, ale również z tym wszystkim, czego doświadczyło się wcześniej. To najtrudniejsza walka, którą każdy musi stoczyć sam ze sobą. Najtrudniejsza, ponieważ każdy zawodnik FAME, jest swoim największym wrogiem…

Gala FAME 17 odbędzie się 3 lutego na Tauron Arenie w Krakowie. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów oraz PPV, które można nabyć na https://famemma.tv/

FAME 17 KARTA WALK. Kto walczy na FAME MMA 17?

MAIN EVENT: Amadeusz “FERRARI” Roślik vs Kamil “SZCZUREK” Łaszczyk - MMA / kat. do 77,1 kg

Wacław “WAC TOJA” Osiecki vs Sebastian “ALTERBOY” Fabijański - K1, małe rękawice / catchweight 90 kg

Cezary “CZARMAGEDON” Jóźwik vs Tomasz “GIMPER” Działowy - MMA / kat. 70 kg

Michał “BOXDEL” Baron vs Paweł “PREZES FEN” Jóźwiak - MMA, klatka rzymska / kat. open

Arkadiusz Tańcula vs Maksymilian “WIEWIÓR” Wiewiórka - MMA/kat. do 83,9, walka o pas mistrzowski

Karol “KAROLEK” Dąbrowski vs Łukasz “MANDZIO” Samoń - K1, małe rękawice / catchweight 95 kg

Robert Karaś vs Filip “FILIPEK” Marcinek - K1, małe rękawice / catchweight 68 kg

Piotr “SZELI” Szeliga vs Marcin “POLISH ZOMBIE” Wrzosek - K1, małe rękawice / kat. open

UKRYTA WALKA

Klaudia “SHEEYA” Kołodziejczyk vs Wiktoria “WIKI” Jaroniewska - MMA / catchweight 64 kg