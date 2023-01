Przemiana Boxdela sprawi, że wielu padnie z wrażenia! Włodarz FAME MMA chudnie w oczach przed walką z Pawłem Jóźwiakiem na FAME 17

Pod koniec ubiegłego roku Boxdel poinformował, że musi chwilowo zniknąć z sieci, ze względu na swój stan zdrowia, co wystraszyło wielu jego fanów. Podczas pierwszej konferencji przed FAME 17 włodarz federacji ujawnił, że jego dotychczasowy tryb życia doprowadził go do nieciekawego stanu, co było punktem zwrotnym w jego życiu. Przez diagnozę, którą usłyszał, a także zbliżającą się wielkimi krokami walkę Boxdel - Paweł Jóźwiak, jeden z szefów freak-fightowej organizacji musiał ostro wziąć się za siebie i zgubić dodatkowe kilogramy. Jak się okazuje, idzie mu naprawdę dobrze, a efekty wprawiają w osłupienie.

Tak obecnie wygląda Boxdel! Przed walką z Pawłem Jóźwiakiem na FAME 17 przeszedł prawdziwą przemianę

Jeszcze podczas walki Boxdela z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, do której doszło podczas gali FAME 12 u włodarza widać było wyraźny brzuszek, który teraz jest już tylko historią i wspomnieniem. Michał Baron nie obija się na treningach i wylewa podczas nich siódme poty, dzięki czemu teraz może pochwalić się swoją metamorfozą. Widok Boxdela bez koszulki, na którym pokazał on, jak obecnie wygląda u wielu z pewnością wywoła zachwyt, a innych wprawi w osłupienie, jak wiele można osiągnąć ciężką pracą. Zobaczcie, jak przed walką z Pawłem Jóźwiakiem zmienił się Boxdel, klikając w galerię zdjęć poniżej!