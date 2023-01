Tomasz Adamek rozjechał Amadeusza Ferrariego przed walką na FAME MMA. Nie miał litości, krótko o umiejętnościach

Tomasz Adamek jest ikoną polskiego sportu. Tak jak dla Andrzeja Gołoty, tak dla "Górala" fani zarywali noce, by oglądać jego emocjonujące starcia w Stanach Zjednoczonych. Niewielu spodziewało się, że po latach wciąż będzie czuł głód walki i będzie chciał wrócić do ringu. Tomasz Adamek przyleciał do Polski i udzielił kilku wywiadów. We fragmencie rozmowy opublikowanej na Twitterze przez Piotra Buczaka, Adamek nie przebierał w słowach.

Adamek o umiejętnościach Ferrariego. Ostre słowa

Tomasz Adamek nie gryzł się w język. Już po jednych z pierwszych uderzeń, które zobaczył na nagraniu z treningu Amadeusza Ferrariego wydał swoją opinię.

- No bum. On nie umie walczyć, on nawet na ulicy by przegrał, bo weź przestań. Na ulicy by nie wygrał. To nie są przeciwnicy do walki w klatce. Łaszczyk wygra przed czasem - powiedział wprost były mistrz świata w boksie, szeroko się uśmiechając.

Tomek ocenia umiejętności Ferrariego - "No bum" pic.twitter.com/IvujEiq4vQ— Piotr Buczak (@PiotrBuczak) January 15, 2023

Kiedy gala FAME MMA 17?

Gala FAME MMA 17 odbędzie się 3 lutego 2023 roku w krakowskiej Tauron Arenie. W walce wieczoru Amadeusz Ferrari zmierzy się z Kamilem Łaszczykiem. Podczas gali zaprezentują się także m.in. YouTuberzy Mandzio i Gimper, Marcin Wrzosek czy Piotr Szeliga. Ruszyła sprzedaż biletów na ebilet.pl. Transmisja w systemie PPV na FAMEMMA.tv!

Sonda Kto wygra walkę Ferrari - Łaszczyk? Amadeusz Ferrari Kamil Łaszczyk